Афонские встречи: история протестанта, который 34 раза был на Святой Горе

Во время поездок на Святую Гору Афон паломники из Украины имеют уникальную возможность пообщаться с православными людьми со всего мира. Во время паломничества можно узнать об интересном опыте воцерковления, или о встрече с Православием, ведь некоторые ранее были приверженцами других религий.

Художник Антон Овсяников на своей странице в Фейсбук написал, что однажды на Святой Горе он встретил 72-летнего немца. Во время ожидания корабля мужчины разговорились.

Паломник из Германии оказался православным христианином. Далее следовал обычный вопрос: первый ли раз на Афоне? Как оказалось, это его 34-я поездка. Однако, только 4 из них он осуществил, будучи уже крещен в Православии. Мужчина был крещен здесь же, на Афоне 2 года назад. Таинство Крещения происходило в море.

Он рассказал, что ранее был протестантом, ездил на Святую Гору в течение 40 лет. Все это время, как он сам рассказал, он «думал, присматривался», что характерно прагматичному немецкому менталитету, отличающемуся крайней обдуманностью действий.

Тогда же произошла еще одна встреча, с православным американцем Эндрю, который пришел к Православию тоже из протестантизма, лет 7 назад.

«Начал интересоваться историей христианства, стал "отматывать" её назад - к первым векам - и так дошёл до собственно Церкви!». На Афоне он был первый раз, до этого посетил Румынию и планировал совершить поездку по святым местам Греции, Кипра и Святой Земли.

Антон Овсяников также сообщил, что год назад он повстречал еще одного паломника из Германии, который на Афоне уже «то ли 15-й, то ли 17-й раз, но... до сих пор римо-католик. Я тогда подумал - вот как это? Для чего ездит тогда? Ну да, Афон интересно посетить и просто так - тем более что принимают бесплатно. Для многих это так и остаётся туризмом, интересным времяпровождением. А кто-то вызревает и к большему... Всему своё время!».

Фото: facebook.com / Anton Ovsianikov.

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