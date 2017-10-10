Декрет об ограничениях для афонских монахов по поездкам в Грецию может быть пересмотрен

В сентябре Священный Синод Элладской Церкви направил в греческие епархии декрет «О священнодействиях на канонической территории Элладской Церкви», в котором указывались ограничения для игуменов, иеромонахов, иеродиаконов и простых монахов Святой Горы Афон. В частности, их выступление с докладами на конференциях в церквях Греции стало возможно только с разрешения Синода, при этом ранее было достаточно разрешения епархиального митрополита.

6 октября состоялось расширенное заседание Священного Синода, во время которого многие иерархи выступили против вышеупомянутого документа. Члены Священного Синода назвали такие требования «неприемлемыми» и «беспрецедентными».

«Не вижу смысла создавать такую дистанцию между Афоном и Элладской Церковью. Святая Гора – отрада Церкви и греческого народа. Почему нас считают чужими? Я рассматриваю этот декрет как необдуманный шаг. Так как я считаю Элладскую Церковь своей матерью, я смягчаю свой тон и прошу об отмене декрета. Вы приняли в расчет, сколько прихожан получают пользу от отцов-святогорцев? Учли, сколько семей благодаря советам афонитов были спасены от краха? Нельзя стирать Святую Гору с карты. Мы лодки, которые спасают вашу паству после кораблекрушения и отвозят ее на корабли, которыми управляют епископы», - прокомментировал декрет игумен монастыря Дохиар архимандрит Григорий (Зумис).

Вероятно, документ будет повторно отправлен на рассмотрение Священного Синода.

По материалам agionoros.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".