Афонский монах дал духовный совет тем, кто держится за прошлое, живет будущим и тем, кто не перестает следить за новостями

В современном обществе человек находится в постоянном потоке информации, которую получает в огромных объемах со всего мира. Ежедневно переживая за события прошлого, мы пытаемся прогнозировать будущее, забывая о том, что жизнь наша проходит в настоящем времени. Афонский монах Никон рассказал о том, почему человек должен быть осторожен с информационным мусором, и зачем бесы отвлекают нас от настоящей жизни.

Отец Никон говорит о том, что человеку принадлежит только настоящее время. Ни прошлое, которое уже не вернуть, ни будущее, на которое человек не может повлиять, не должны волновать наш ум больше, чем то, что происходит сегодня.

«Это большая бесовская ловушка, в которую попадаются очень многие. Бес подталкивает нас к мыслям о том, что нам не принадлежит: прошлое нам не принадлежит, ибо оно ушло, будущее тоже не наше, ибо не знаем, будем ли жить. А что же наше? Настоящее. Бес хочет, чтобы мы думали о том, что прошло, или что будет. Потому что он знает: если мы будем жить праведно, то и прошлое будет иметь ценность, и о будущем мы будем заботиться», - учит святогорец.

В то же время будущее формируется в настоящем. Поэтому, совершая праведные дела сегодня, мы заботимся о нашем спасении в будущем.

«Если мы сейчас молимся и следим за тем, что наполняет наш ум, читаем что-то душеполезное, смотрим хороший фильм, если мы вежливо обращаемся со своей супругой, заботимся о наших детях, если мы в данный момент живем праведно - то мы спаслись. И поскольку бес знает, что, если мы сосредотачиваемся на настоящем, он нас теряет, он подталкивает нас на то, чтобы мы думали о том, что нам не принадлежит», - рассказывает отец Никон.

Также афонский старец учит быть осторожным с «информационной грязью», которая мешает чистоте мысли. Ведь не в силах повлиять на события прошлого или будущего, мы отвлекаемся от действительно важных вещей, которые происходят в нашей жизни прямо сейчас.

«Важно, чтобы человек не вбирал в свой ум всю информационную грязь. Будем же сосредоточены на настоящем - на том, что мы делаем сейчас. Не следует раздваиваться. Нехорошо, чтобы наш ум был в одном месте, а тело – в другом. Пусть ум будет в том же месте, что и тело – в настоящем. У нас это получится, если мы делаем ежедневные упражнения, сосредотачиваемся на нашем уме».

Путь же к спасению души лежит через искреннюю молитву, которая и поможет человеку не поддаваться искушениям.

«Вне таинств Церкви мы не можем спастись. Когда ты просишь, ты смиряешься. Одновременно ты именуешь Христа Богом, то есть делаешь то, чего не хочет бес. И этим ты убиваешь его. А, в-третьих, когда ты читаешь Иисусову молитву, ты вкладываешь свой ум в слова молитвы и учишься сосредотачиваться в своем уме. Поскольку дьявол это знает, он никогда не позволяет читать Иисусову молитву, ведь если твой ум находится на месте, значит он тебя потерял. Поэтому он пытается заставить человека делать много разных вещей, чтобы его ум не был чист», - говорит отец Никон.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".