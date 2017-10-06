В Греции приняли новый закон вопреки древнему афонскому запрету

В Греции приняли новый закон «о свободной смене пола», против которого выступили представители Православной Церкви и общественные деятели.

Новый закон может спровоцировать нарушение аватона - афонского запрета, согласно которому женщинам запрещено посещать Святую Гору.

Согласно закону, каждый гражданин Греции, которому исполнилось 15 лет, может подать письменное заявление для смены пола.

Митрополит Этолийский Косма обратился к депутатам греческого парламента: «Вы продвигаете законопроект, который отрицает Создателя Триединого Бога и возводит на Него хулу. Новый закон противоестественен, он посягает на психосоматическую идентичность человека, пестует разврат и ставит своей задачей помешать человеку на его пути к освящению и обожению.

Сотрясаются кости наших святых и героев! Плачет великий освободитель Греции равноапостольный Косма Этолийский и другие наши святые. Мы ожидаем, что вы возвысите свой голос против этого законопроекта. Народ ищет образцов для подражания, греческих вождей, которые спасут Родину и народ».

Также Митрополит Фиотидский Николай выразил свое недовольство, в связи с принятием даного закона: «Видели, до чего докатились греческие православные депутаты? К счастью, пока не все. Они произвели хулу на человеческое тело. <…>Это безумие для всякого разумного человека и сатанинское дело с точки зрения Закона Божиего. Но некоторые люди взялись за то чтобы сделать из нашего государства – государство греха».

Митрополит обратился к политикам с просьбой не обманывать народ и не голосовать за законы, которые противоречат Закону Божьему, ради голосов на выборах.

Владыка Николай также добавил, что: «Сегодня нам говорят, что Бог не сотворил мужчину и женщину, сводя тем самым с ума наших детей. Каждый мужчина может с легкостью стать женщиной, а женщина мужчиной. Знаете, зачем они это делают? Они хотят любой ценой добиться того, чтобы гомосексуалисты могли усыновлять детей».

По материалам agionoros.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".