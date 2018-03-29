Игумен афонского монастыря назвал три главных греха и сказал, как избавиться от них

Настоятель монастыря Ватопед архимандрит Ефрем рассказал о трех главных страстях ХХІ века и монашеском опыте их исцеления.

Грех корыстолюбия

«Сегодня дьявол овладел миром. Есть особенные бесы, которые представляют человеку весь мир, заставляя его заниматься стяжательством, поэтому в миру присутствует постоянная корысть.

Духовно больной человек постоянно всего хочет и хочет, и не насыщается. Святые отцы Церкви всегда знали, что человек после падения развращен, и что природа человеческая всегда тянется к материи и наслаждению.

Корыстолюбие – это великая страсть человечества, от которой главное лекарство – добродетель нестяжательства, отречения от земных благ.

В монашестве именно нестяжательство является первым обязательным условие для человека, который хочет посвятить свою жизнь Господу», - рассказывает игумен Ватопеда.

Грех содомии

«Мир поглощает грех содомии – служения плоти. Масштабы этого греха сегодня так велики, что люди просто тонут в этом плотском грехе. А исцеляет этот грех, который очерняет человеческую сущность, монах своим девством и целомудрием.

Для мира сегодня очень важна тема девства. Девственник - не только тот, кто воздерживается от женщин.

Василий Великий говорил прекрасную вещь: «Женщину не знаю, но девственником не являюсь». Почему он говорил это? Чтобы подчеркнуть, насколько важным является сердечное девство. Оно абсолютно и достигается только благодатью Божией.

И монах, который во всех отношениях лучшее существо Бога, подвизается и благодатью Божией становится настолько чистым и целомудренным, насколько это может вместить человеческая природа».

Грех гордыни

«Сегодня именитая гордыня и эгоизм владычествуют везде. Сегодня люди верят в свой помысел, имея большую самонадеянность. Поэтому приходит монах, который уподобляется полностью Христу в этом мире и выполняет роль кающегося. Это очень важно: безгрешный Богочеловек Христос пришел в мир, чтобы не только словом сказать, как лечить развращенную человеческую природу, но и своей жизнью показал это.

И говорил Христос: «Кто научит других, тот великим назовется в Царствие Небесном».

Лекарство от гордыни – это послушание. Поэтому в монашестве не существует человеческой сентиментальности. В монашестве чистый Христоцентризм - во всех его выражениях. Потому что монах несет послушание ради Христа.

И старец, который дает монаху послушание, не хочет убеждать его выполнить его личную волю, а старается убедить монаха отождествить свою личную волю с волей Божьей. Послушанием мы избавляемся от гордыни и очищением своего сердца познаем Христа», - учит афонский старец.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".