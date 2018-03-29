Афонский старец объяснил природу невозможного, и рассказал кому открываются истинные знания

Православная вера не означает принятие чего-то несуществующего, а основывается на глубоких духовных знаниях. Афонский старец Никон рассказал о том, как человеческий ум может привести в духовную ловушку, и почему истинные знания нам открываются лишь на вершине духовного опыта.

Прежде всего, святогорец учит разделять непонятное и невозможное, ведь в нашем земном мире существует множество вещей, которые человек не может объяснить, но при этом не задается вопросом об их реальности.

«Если мы что-то не можем понять, это не значит, что этого нет. Древние люди и представить не могли о существовании некоторых вещей, однако они есть, и мы этими вещами пользуемся сегодня – например, телевизором или космическим кораблем.

Когда человеческая цивилизация, человеческий ум, развивается, мы начинаем понимать то, что когда-то людям казалось неведомым или невозможным. То же самое происходит и в духовном мире.

В начале пути мы не можем себе представить, что нам встретится на пути. Мы думаем, что можем познать все своим умом, и попадаем в ловушку. Потому что своим умом мы познаем очень немногое. Гораздо больше в своей жизни мы познаем своим опытом», - учит отец Никон.

Афонский монах говорит о том, что вера является результатом глубокого духовного опыта и знаний, которые приходят к нам с познанием устройства этого мира.

«Все ли из нас могут объяснить, как тарелка в микроволновой печи остается холодной, а еда горячей? Может ли ваш ум легко объяснить, как футбол в одном конце земли можно смотреть у телевизора, находясь в другом ее конце? Почему же тогда мы принимаем эти вещи за истину? Почему воспринимаем то, чего наш ум не можем объяснить?

А потому, что мы это переживаем. Я знаю, что есть микроволны и есть телевизор, потому что сам это испытал. Это относится не к области веры, а к области знания. Сто лет назад это невозможно было себе представить, но сегодня это уже реальность.

То же самое происходит и в духовной жизни. Мы переживаем какие-то вещи, познаем и обсуждаем наш духовный опыт. И подобно тому, как мы все это изучаем, переживая на своем опыте, мы получаем духовные знания», - рассказывает отец Никон.

Духовный опыт не всегда поддается логике, однако, приобретая духовные знания, человек не сомневается в их истинности.

«У одной матери в Афинах дочь страдала болью в животе, - рассказывает старец. - Мать собиралась повести ее в больницу на следующий день. Но к ней в дом пришел один человек и повелел немедленно везти дочь к врачам, иначе она потеряет ее. Потом эта женщина узнала, что к ней приходил сам Святой Спиридон, который спас ее дочь от смерти.

Мать не может объяснить с точки зрения логики, как святой, который жил много столетий назад, может явиться живым сегодня. Она не знает, как это возможно. Но точно знает, что возможно, потому что сама пережила это на своем опыте».

Афонский монах говорит о том, что вера в Бога находится на ступень выше человеческой логики и является самым большим Знанием, которое может приобрести человек.

«Наша вера не поддается логике, она превосходит ее. Почему люди в течение двух тысяч лет христианской истории предпочитали смерть отречению от веры? Потому что они ее пережили своим опытом, познали эту истину, и она стала для них знанием. Нам надо жить там, где нас поставил Господь, но в молитве и покаянии. Тогда мы сможем познать вещи, которые не можем объяснить, но будем в этом уверены. И это будет не предметом веры, но предметом знания», - учит отец Никон.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".