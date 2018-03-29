Старцы Святой Горы: Ефрем Филофейский, апостол Америки

Современный старец Ефрем, проигумен афонской обители Филофей (в миру - Иоаннис Мораитис) родился 24 июня 1928 года в греческом городе Волос. В 19 лет он пришел Святую Гору и став послушником преподобного Иосифа Исихаста.

На Афоне он много потрудился для возрождения обители Филофей. Однако, более известен он как основатель 12 монастырей в США.

Старец Ефрем впервые посетил Канаду в 1972 году. Спустя несколько лет он приехал в США. После чего его визиты стали частыми, так как православные люди, живущие в Америке, имели потребность в наставлении, утверждении в православной вере.

Миссионерская деятельность старца способствовала открытию православных монастырей, которые стали духовными центрами.

Сегодня обители, основанные старцем Ефремом, есть во многих регионах США и Канады: Нью-Йорке, Техасе, Флориде, Вашингтоне, Южной Каролине, Пенсильвании, Иллинойсе, Калифорнии, Мичигане, Монреале и Торонто. Всего – 12 общежительных обителей, которые живут по афонскому уставу. Многие насельники монастырей посещали Святую Гору.

Сперва к старцу относились с осторожностью, считая афонита слишком аскетичным. Однако, со временем, верующие увидели истинность и глубину, которую проповедовал отец Ефрем.

Центр миссионерского служения отца Ефрема находится в Аризоне, в монастыре святого Антония, где и проживает старец. Обитель была основана в 1995 году. Изначально монастырь планировали строить в другом месте, так как это весьма пустынное. Но однажды люди услышали колокольный звон, когда сбились с пути, по дороге из Финикса в Тусан. Старец благословил на этом месте основать монастырь.

Монастырский собор возведен в честь Антония Великого и святителя Нектария Эгинского. Также в обители есть еще 6 храмов. Игуменом обители является афонский иеромонах Паисий, а старец Филофей несет послушание духовника. Среди святынь – глава афонского старца преподобного Иосифа Исихаста, духовника отца Ефрема.

При монастыре действует гостиница для паломников; есть свое хозяйство. Обитель ежегодно принимает около 30 тысяч паломников.

По материалам: pravoslavie.ru, nsad.ru, pilgrims.in.ua.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".