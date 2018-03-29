Чудотворные иконы Святой Горы: "Услышательница"

Православные христиане 5 октября (по новому стилю) молились перед иконой Божией Матери «Услышательница».

Образ Пресвятой Богородицы «Услышательница» находится на Святой Горе Афон в обители Зограф.

Согласно Преданию, история образа связана со святым Космой Афонским (конец XIII - начала XIV века). Святой жил в монастыре Зограф.

Однажды в Ватопеде, куда он пришел вместе с братией своей обители на панигир, он увидел Женщину. Косма смутился этому видению, ведь, как известно, женщинам запрещено посещать Святую Гору. Он рассказал о видении своему духовнику – опытному старцу, который сказал, что эта Женщина – Сама Пресвятая Богородица.

Спустя время, святой Косма остался один в храме после богослужения. Он так молился возле иконы Пресвятой Богородицы: «Пресвятая Богородице! Помолись Сыну Твоему и Богу, да наставит меня на путь спасения!». Тогда же услышал голос Божией Матери, исходящий от этой иконы: «Сыне и Боже Мой! Научи раба Твоего Косму, как ему спастись». И ответ на молитву Пречистой: «Пусть удалится из монастыря в безмолвие».

Святой Косма так и поступил – ушел в пустынь, поселился в пещере и вел аскетический образ жизни. Он удостоился дара чудотворения.

Икону, от которой исходил голос, повелевавший святому удалиться, стали называть «Услышательница».

Икона хранится в алтаре соборного храма в обители Зограф. Списки иконы, которые также прославились, как чудотворные, хранятся в православных храмах по всему миру.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".