11 изречений афонских монахов о власти и подвластных

В Библии указано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим.13:1-2). Мы собрали изречения афонских святых и старцев о том, как православному человеку относится к властям и какими должны быть правители.

1. «Те, которые стремятся к власти, хотя находятся еще во власти страстей, а также выдают свои личные интересы за духовные и даже прибегают к мирским властям, чтобы те решили церковные проблемы, уже оставлены благодатью Божией».

(Преподобный Паисий Святогорец).

2. «Если любишь власть или деньги, то никогда не познаешь любви Божией».

(Преподобный Силуан Афонский).

3. «Правильный и разумный правитель не должен устанавливать одни и те же налоги для всех граждан и всех районов страны. Мы живем на Святой Горе. На этой священной земле некоторые обители унаследовали плодородные равнины, а некоторые - засушливые бесплодные горные склоны. Таким образом, некоторые монастыри (слава Богу!) могут себя обеспечить, а некоторые с трудом выживают, рассчитывая на милосердие людей».

(Архимандрит Григорий (Зумис), игумен монастыря Дохиар).

4. «Больше являет силы и власти тот, кто презирает мир, чем тот, кто властвует над целым миром».

(Преподобный Никодим Святогорец).

5. «Если бы цари и правители народов знали любовь Божию, то никогда бы не воевали».

(Преподобный Силуан Афонский).

6. «Наши правители не переносят все, что пахнет ладаном и свечами и сознательно с эти борются. Они сражаются с Церковью и пытаются эту “проблему” устранить со своего пути. Отчаянно борются, чтобы нигде не было крестов, чтобы не били колокола, не зажигались свечи. Чтобы пляжи были украшены не церквушками, а барами и кафе».

(Архимандрит Григорий (Зумис), игумен монастыря Дохиар).

7. «Душа, не испытавшая сладости Духа Святого, радуется от тщеславия мирской славе, или богатству, или власти».

(Преподобный Силуан Афонский).

8. «Православным не нужно концентрировать свое внимание на действиях власти и раскольников. Все в руках самих верующих Украинской Православной Церкви. Судьба канонического православия зависит от того, как они будут молиться и поститься. Правда не в силе, а в Боге».

(Старец Гавриил Карейский).

9. «Если бы начальники хранили заповеди Господни, а народ и подчиненные слушались их во смирении, то на земле был бы великий мир и веселие, но ради властолюбия и непослушания гордых страдает вся вселенная».

(Преподобный Силуан Афонский).

10. «Даже у рыбаков сегодня есть эхолот, чтобы увидеть, где рыбные места, а где рыбы нет. Если, уважаемые господа министры, у вас нет глаз, чтобы распознать, с каких участков можно снимать урожай, а с каких нет – возьмите эхолот. Чтобы и ваши сети наполнились, и мы бы не были уничтожены».

(Архимандрит Григорий (Зумис), игумен монастыря Дохиар).

11. «О том, что мир имел начало, и природа научает, и история удостоверяет; это же ясно подтверждают и изобретения ремесел, и учреждения законов, и полезные устроения государств. Ибо мы знаем изобретателей почти всех ремесел, законодателей и учредителей государственной власти».

(Святитель Григорий Палама).

Подготовила Дарья Малашина-Мазур.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".