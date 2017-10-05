Две афонские обители будут временно закрыты для паломников

Паломникам, которые планируют посетить Святую Гору Афон в этом году, важно знать, что две обители временно не будут принимать посетителей.

В монастыре Дохиар официально заявили, что во время панигирей – дня празднования чудотворной иконы Божией Матери «Скоропослушница» и Собора Небесных сил бесплотных. Таким образом, монастырь не будет принимать паломников до 14 октября и с 1 по 22 ноября.

В паломнической службе обители Хиландар сообщили, что монастырь исчерпал возможность принимать паломников до конца текущего года.

В начале ноября в Хиландаре будут принимать заявки на посещение обители группами по 8-25 человек. Заявки на посещение групп, в составе 1-7 паломников, будут принимать в январе 2018 года.

По материалам agionoros.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".