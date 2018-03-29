Косма Зографский – афонский святой, в келии которого являлся Господь, а хоронить его пришли звери

Православные христиане 5 октября (по новому стилю) отмечают день памяти преподобного Космы, отшельника Зографского. Жизнь этого афонского святого была наполнена удивительными событиями.

Святой Косма родился в Болгарии в знатной семье. В детстве он выучил греческий язык. Когда парень вырос, родители хотели женить его, но Косма тайком сбежал на Святую Гору.

Святому дьявол подготовил искушение – перед парнем показался пролив, так что Афон – предстал как остров, полностью отделенный от материка и поэтому святой так молился Богу, чтобы попасть на Афон: «Господи Иисусе Христе! Ради Всенепорочной Твоей Матери открой мне путь, по которому желающие пустынной жизни на Святой Горе приходят к ней». Тогда же он увидел суходол, поблагодарил Господа и Богородицу. На Афоне он остановился в монастыре Зограф, где принял монашество. Спустя некоторое время он стал экклесиархом (старшим пономарем).

Однажды, на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Ватопеде, куда также прибыли братия из Зографа, Косме явилась Божия Матерь. Во время богослужения Косма молился перед иконой Божией Матери, чтобы Пресвятая наставила его на путь спасення. В этот миг он услышал голоса:

– Сыне и Боже Мой! Научи раба Твоего, как спастись ему.

– Пускай удалится из монастыря на безмолвие.

По благословению настоятеля, Косма удалился в одну из пустынь и поселился в пещере, которую сам сделал в скале. Из окна его жилища открывался вид на монастырь. Святой получил от Господа дар предвидения и прозорливости.

Однажды к святому пришли монахи из Хиландара. Они спрятали вино в лесу, надеясь на обратном пути его выпить, но святой увидел их намерения и обличил иноков. Он сказал, что в вино тайно вползла змея и пустила в него свой яд. На обратном пути святогорцы, действительно, обнаружили змею в вине. Однажды святой сильно заболел, и во время болезни, захотел рыбы. И Бог утешил его. Святому Косме вдруг явился пустынный орел, который, спустился к пещере и положил там свежую рыбу. Недалеко жил старец Христофор. Он мыл рыбу, которую и отобрал у него орел. Святой Косма услышал голос, повелевавший оставить часть рыбы для старца Христофора, так как это его собственность. На следующий день Христофор пришел к святому и рассказал, что рыбу, действительно, похитил у него орел.

Перед смертью святого Косму сильно избили бесы. Перед самой смертью ему явился Господь и сказал, что он получит награду на небесах за мучения, которые претерпел от бесов. В момент явления Христа святому, возле келии находился старец Христофор, который слышал, что преподобный беседует с Кем-то. Когда голоса стихли, старец зашел в келию, но не увидел в ней Гостя. Тогда святой сказал, что его посетил Христос. Он также попросил оставить его одного.

Спустя некоторое время старец вновь навестил святого и застал его при смерти. Святой рассказал, что на него вновь напал дьявол. Спустя три дня, 5 октября, 1323 года, преподобный Косма умер.

На похороны святого пришла вся братия монастыря Зограф. Звери и птицы также пришли на погребение и обступили гроб и смотрели на тело святого. Когда гроб опустили в землю – святогорцы стали бросать в могилу землю, а каждое животное издало скорбный звук. По завершении погребения звери ушли.

Через 40 дней братия пришли в пещеру святого, совершили там всенощное бдение и откопали гроб, чтобы перенести мощи святого в обитель. Но их там не оказалось. Где они покоятся – и до сего дня знает только Господь.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".