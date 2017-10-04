На Афоне похищены украшения с чудотворной иконы святой праведной Анны

Ночью 1 октября на Святой Горе Афон, в скиту Святой Анны произошло ограбление.

Неизвестные разбили стекло и проникли в церковь. Грабители похитили украшения с чудотворной иконы святой праведной Анны.

Как известно, перед этой иконой святогорцы и паломники молятся о даровании детей бесплодным супругам. В знак благодарности христиане присылают в скит Святой Анны фотографии младенцев и драгоценности.

Все похищенные украшения на этой чудотворной иконе были пожертвованы благодарными родителями со всего мира, которым Господь даровал ребенка по молитве святой Анны.

Как сообщают пользователи соцсетей, полиция проводит расследование. В частности, на пароме в Дафни всех паломников очень тщательно проверяли.

Фото: facebook.com / Павел Белобрицкий.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".