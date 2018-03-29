Иларион – афонский святой, который во сне увидел, как и где он станет мучеником

Православные христиане 3 октября (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого - преподобномученика Илариона.

Иоанн, будущий святой Иларион, родился на острове Крит. Его родители – Франческо и Екатерина были православными христианами. Всего в семье было пятеро детей, которые обучались грамоте дома.

Дядя святого был врачом. Когда он отправился на обучение в Константинополь, взял с собой племянника. Он жил с дядей в течение 10 лет, но сожалел об этом, так как не был ничему научен. Затем он начал работать у купца по имени Франческо.

Однажды купец отправился на остров Хиос, а ответственным за торговую лавку оставил Иоанна. Когда он вернулся – не досчитался 3 пиастров, то подумал, что их украл Иоанн. Он пригрозил, что отдаст его по суд, если святой не вернет ему деньги. Иоанн попросил помощи у дяди, но тот ответил отказом.

Иоанн впал в отчаяние. Он обратился за помощью к маме султана. При входе во дворец его обыскали, и Баш-ага сказал, что ему помогут, если он примет ислам. Иоанн согласился. Поэтому поводу во дворце устроил праздник. Иоанн стал придворным служителем.

Через три дня святой раскаялся в содеянном. Спустя 12 дней он ушел из дворца и пришел к своему духовнику иеромонаху Симеону, который жил недалеко от Константинополя. Священник выслушал искреннее раскаяние Иоанна. Потом священник пошел к соседу - русскому купцу, с которым Иоанн отправился в Крым. Здесь он прожил 10 месяцев и решил возвратиться в Константинополь и принять мученичество за Христа.

Иоанн вновь пришел к духовнику, иеромонаху Симеону, и рассказал ему о своем намерении. Духовник посоветовал ему сперва посетить Святую Гору.

Он поселился в обители Иверон, где имел возможность беседовать со старцами. Они посоветовали ему отправиться в Предтеченский скит к духовнику Сергию. Сергий направил Иоанна в скит Святой Анны к иеромонаху Виссариону. Старец не сразу согласился принять его, но приняв, благословил его на 40-дневный подвиг безмолвия в запустелой келье в скиту святого Василия Великого. Он претерпел много искушений.

Затем он принял монашество с именем Иларион.

Однако святой не оставлял мысли о том, чтобы пострадать за Христа. Но старец не благословлял его намерений, а сказал еще подготовиться, так как святому на то время было всего лишь 16 лет. Спустя некоторое время усиленной духовной подготовки афонские старцы благословили Илариона на подвиг.

В то время на Афоне находился Патриарх Григорий, которому Виссарион рассказал о своем намерении. Патриарх помолился о святом и, благословив его, вручил ему рекомендационные письма, которые он затем передал другу Патриарха.

Виссарион с Иларионом покинули Святую Гору и отправились в Константинополь. Старец причастил святого; ночь с субботы на воскресенье они усердно молились Богу, и на Святой Горе в этот время совершалось богослужение, на котором возносились молитвы о них.

Во сне Господь открыл святому, что и где с ним должно произойти. В воскресенье святой еще раз причастился Святых Христовых Тайн. Потом Иларион одел турецкую одежду и пришел во дворец, в котором когда-то принял ислам.

Во дворце его приветливо стали расспрашивать, где он был все это время – 16 месяцев. Святой рассказал, что он раскаялся в отречении от Христа и желает принять мучение, чтобы искупить свой грех. Он также посоветовал Баш-агу принять христианство. От его слов Баш-ага пришел в ярость и начал бить его курительной трубкой так, что та разлетелась на кусочки.

Затем святого всячески уговаривали отречься от Христа. На что Илларион отвечал встречным предложением – перейти им в христианство.

Видя, что святой не поддается уговорам – его придали жестоким мучениям. Ему растягивали суставы и ломали конечности, трижды подвергали наказанию, так называемой «фаланге», после чего – забили в ноги колоды и бросили в темницу. Здесь мученик вновь причастился – старец передал Тело и Кровь Христовы через одного из охранников.

Спустя три дня состоялся суд, на котором святой исповедовал себя христианином и его осудили к усечению головы. Его казнили на том месте, которое он видел во сне. Когда святому отсекли голову – его уста продолжали молиться – он читал Символ веры. Это произошло 20 сентября 1804 года.

Старец обратился в патриархию, чтобы выкупить у турков мощи святого. Святого похоронили на острове Проти, в церкви Преображения Господня. По молитвам у его мощей происходило множество чудес.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".