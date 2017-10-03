Исследователи Афона объявили конкурс, победитель которого получит икону со Святой Горы

В Украине стартовал конкурс, посвященный празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который православные христиане отмечают 14 октября.

Как сообщили организаторы - благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», участникам конкурса предлагается рассказать личную историю из жизни, связанную с помощью Божией или Божией Матери. Тексты могут быть иллюстрированы фото.

Правила участия в конкурсе оглашены на официальной странице БФ в Фейсбук.

Все истории будут опубликованы на официальной странице благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» в социальной сети Фейсбук.

Определение победителя пройдет путем голосования, которое завершится 2 ноября. Победитель, история которого наберет наибольшее количество отметок «Нравится», получит икону Пресвятой Богородицы со Святой Горы Афон.