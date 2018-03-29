Игумен афонского монастыря - о том, в каких случаях искусственное оплодотворение допустимо, а когда это грех

Прогресс современной медицины привел к появлению новых репродуктивных технологий, при помощи которых врачи совершают искусственное зачатие вне материнской утробы.

Настоятель монастыря Ватопед архимандрит Ефрем рассказал о том, в каких случаях православным семьям можно прибегать к процедуре ЭКО, и когда это недопустимо.

"ЕСЛИ ПРОИЗОШЛО ЗАЧАТИЕ, ЭТО НЕ ПРОСТО КЛЕТКА, ЭТО УЖЕ ЧЕЛОВЕК"

- С каждым годом в мире все больше супружеских пар прибегает к процедуре ЭКО по причине бесплодия. Является ли грехом искусственное оплодотворение и осуждает ли Церковь ЭКО?

- Церковь всегда современна, но приветствует новые технологии в своих духовных рамках. Мы не против искусственного оплодотворения, но с правильными предпосылками. Не надо сажать 10 яиц в чрево женщины, а потом выбрасывать семь лишних, потому что мы не можем выбрасывать людей в мусорный ящик.

Сколько посеем, столько и должны сохранить. И мы хотим, чтобы врачи прислушались к нам: оплодотворите три или два яйца, а, если это много, не оплодотворяйте столько.

Потому что, если произошло зачатие, то это не просто клетка или яйцо, это уже личность и человек, которым нельзя пренебрегать.

"ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ОПЛОДОТВОРЕНИИ ОЧЕНЬ ВАЖНО СОХРАНЯТЬ ЧИСТОТУ БРАКА"

- Иногда для процедуры искусственного оплодотворения врачи используют донорские клетки третьего человека. Можно ли идти родителям на такой шаг ради будущего ребенка?

- Мы не можем семя одного мужчины сажать в чрево жены другого мужчины, так же как и использовать третью женщину для ребенка двух родителей. Потому что нарушается чистота брака. А, когда этот ребенок вырастет, и выясниться, что его отец – не его отец, в семье начнутся проблемы.

Даже, когда родители усыновляют ребенка, дети потом начинают сопротивляться, восставать. Однако усыновление – это проявление милосердия и добрых помыслов, а не прихоть.

Идти же на такой шаг ради прихоти нехорошо, потому что эти дети потом станут причинами многих проблем. Поэтому очень важно при искусственном оплодотворении сохранять чистоту брака.

"ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА - ЭТО ПРОБЛЕМА ЛЮДЕЙ, У КОТОРЫХ НЕТУ ВЕРЫ В БОГА"

- В последнее время во многих странах сильно упала рождаемость, поэтому развитие репродуктивных технологий поддерживается на государственном уровне. Допустимо ли искусственное зачатие для решения глобальных демографических проблем в мире?

- Демографическая проблема общества - это продолжение его духовной проблемы. Это проблема людей, у которых нету веры в Бога, и которые смотрят на вещи логически. Логически дважды два будет четыре. А богословски дважды два это десять тысяч и пятнадцать тысяч. Потому что с помощью веры человек выходит за рамки, он не приземлен и безразличен к проблемам земным.

Не имея же силы веры, которая подразумевает, что существует сила сверхъестественная, Божественная, люди просто боятся заводить детей сегодня.

Как рассуждает человек: «У меня нет зарплаты, как же я смогу покрывать расходы на своих детей?». Но когда есть вера в Бога, человек живет опытно - тем, что говорит ему Христос.

Птицы не сажают зерна, однако Отец наш Небесный их питает. Так же и многодетные семьи, которые живут бедно, Он благословляет и посылает пропитание.

Подготовила Дарина Чугаевская по видеоматериалам на YouTube.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".