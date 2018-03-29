Игумен монастыря Дохиар рассказал, почему происходят войны и как сохранить мир

Игумен афонского монастыря Дохиар архимандрит Григорий рассказал о причинах войн, о том, как вернуть мир, почему важно беречь традиции своих отцов, что такое истинные миротворческие войска, и почему нужно молиться о тех, кто призывает к войне.

"ЕДИНСТВЕННАЯ МИРОТВОРЧЕСКАЯ СИЛА – НЕБЕСНОЕ ВОЙСКО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА"

- Почему происходят войны?

- К войнам приводит политика тех, кого называем «сильными мира сего». Но эти «сильные мира», на самом деле, очень слабы и ничтожны, если исполняют дьявольское дело по принципу «разделяй и властвуй».

А те силы, которые называют «миротворческими», несут далеко не мир – там, куда приходят миротворческие войска, происходят убийства, столкновения и геноцид. Только Небесное войско, возглавляемое небесным архангелом Михаилом, является миротворческой силой. Любые другие нельзя допускать на свои земли.

"СТАРУШКА ДЕЛАЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОФЕССОР, ЕСЛИ ОНА СОХРАНЯЕТ ВЕРУ"

- Что нужно, чтобы православные люди в мире объединились?

- Прежде всего, надо, чтобы мы остановили свой собственный эгоизм. Эгоизм расчленяет народ, разбивает семьи на кусочки. И надо прекратить привносить в свою жизнь чужую культуру. Мы смогли удержать нашу православную веру в страшные времена турецкого ига, теперь же готовы все продать. Мы должны чтить православные традиции наших отцов, и не следовать по пути других народов.

Только наши традиции смогут нам продолжить нашу жизнь. И самая простая старушка делает больше для своего народа, чем ученый профессор, если она сохраняет его веру.

И лучше поклоняться и брать благословения у такой истинно верующей старушки, чем у служителя Церкви, который отрекается от своей веры.

"ГОСПОДЬ – ЭТО МИР, А ВСЕ ВОЙНЫ – ОТ ДЬЯВОЛА"

- Как вернуть мир?

- Мир - это Христос. Когда у нас есть Христос в сердце - у нас есть мир, а если нет Христа – значит, нет и мира. Нам нужно молиться и просить у Господа, чтобы он нам послал, прежде всего, внутренний мир, тогда мы сможем обрести и мир внешний.

«Мир всем», - молится Церковь в каждом своем таинстве. И каждый православный должен нести свой Символ Веры, креститься, поклоняться Святой Троице и благодарить святых, которые охраняют его землю.

А за тех, кто раздувает войны, за тех, кто ими правит, нужно читать молитвы от злых духов. Ибо Господь – это мир, а все войны – от дьявола.

Подготовила Дарина Чугаевская по видеоматериалам на YouTube.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".