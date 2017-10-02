Панигиры и афонские святые, день памяти которых отмечается в октябре (по новому стилю).

3 октября - святого преподобномученика Илариона;

5 октября - преподобного Космы, отшельника Зографского;

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы, панигир Свято-Пантелеимонового монастыря; преподобного Иоанна Кукузеля; преподобного Григория, доместика великой церкви;

15 октября – святого мученика Георгия Афонского;

18 октября – святого Евдокима, панигир монастыря Ватопед;

19 октября - святого преподобномученика Макария Нового;

20 октября – Обретение мощей святого Герасима, панигир монастыря Святого Павла; преподобного Сергия Вологодского, или Нуромского;

23 октября - 26 святых преподобномучеников Зографских – игумена Фомы и с ним 21 инока и 4 мирян;

27 октября - преподобного Евфимия, Нового Фессалоникийского;

29 октября - святой Анастасии, панигир монастыря Григориат.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".