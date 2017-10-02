Афонские святые, день памяти которых отмечается в октябре
Панигиры и афонские святые, день памяти которых отмечается в октябре (по новому стилю).
3 октября - святого преподобномученика Илариона;
5 октября - преподобного Космы, отшельника Зографского;
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы, панигир Свято-Пантелеимонового монастыря; преподобного Иоанна Кукузеля; преподобного Григория, доместика великой церкви;
15 октября – святого мученика Георгия Афонского;
18 октября – святого Евдокима, панигир монастыря Ватопед;
19 октября - святого преподобномученика Макария Нового;
20 октября – Обретение мощей святого Герасима, панигир монастыря Святого Павла; преподобного Сергия Вологодского, или Нуромского;
23 октября - 26 святых преподобномучеников Зографских – игумена Фомы и с ним 21 инока и 4 мирян;
27 октября - преподобного Евфимия, Нового Фессалоникийского;
29 октября - святой Анастасии, панигир монастыря Григориат.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".