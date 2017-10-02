Принц Чарльз этим летом посетил Святую Гору

После ежегодного летнего тура по западным уездам Англии, принц Чарльз и его жена Камилла этим летом также посетили Грецию.

Их самолет приземлился на острове Корфу. Супруги остановились в вилле Ротшильда на острове Корфу и совершали морское путешествие на яхте.

Принц Чарльз также посетил Святую Гору Афон. В это время герцогиня Корнуольская оставалась на борту судна.

По возвращении принца со Святой Горы, супруги совершали ежедневные экскурсии, ходили по живописным деревням, и наслаждалась греческой кухней.

Чарльз и Камилла посетили также греческие острова Халкидики и Амулиани.

По материалам: athosweblog.com, dailymail.co.uk, greece.greekreporter.com, express.co.uk.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".