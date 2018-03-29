Афонский монах - о лучшем подарке для Бога: Господь всегда ждет нас, как бы мы далеко не ушли от Него

Архимандрит Григорий, игумен афонского монастыря Дохиар рассказал о том, почему святые называли себя великими грешниками, как нужно правильно очищать крестильную сорочку, и какой подарок человек может принести в дар Богу.

О лучшем подарке для Бога

«Один святой старец подвизался в Вифлеемской пещере на Святой Земле, чтобы предаться молитве Господу. И, когда он молился, стали ему приходить в голову разные мысли: «Вот земля принесла Господу эту пещеру, в которой я подвизаюсь. Небеса принесли Господу звезды. Ангелы поют для Господа свои ангельские песни. А что же мы, люди, можем принести Господу?». И подумав об этом, святой услышал голос в пещере: «Свои грехи принеси ты мне!».

Самый большой подарок, который мы можем сделать Богу – это принести свои грехи, о которых раскаиваемся. Потому что только Он сможет унести всю тяжесть наших земных грехов. Все мы должны прийти к покаянию и таинству исповеди».

О Страшном суде

«На Афоне жил один очень праведный старец, который служил примером благочестия для всех монахов. Мы спрашивали у него: «Как вы себя чувствуете, отец?». Он отвечал: «Чувствую себя большим грешником, но при этом не теряю надежды на спасение». Он никогда не говорил о разнице между ним и молодыми монахами, или о более праведной монашеской жизни по отношению к мирянам, чтобы не унизить их.

Старец всегда находил слова утешения и для того, кто возвышается над землей своими поступками, и для падшего, и говорил: «Разница между людьми станет очевидной только во время Второго Пришествия Господня. А в этой жизни далеко не всегда ясно, кто свят, а кто грешен».

Хотим мы этого или нет, но Господь придет и будет судить всех людей. Поэтому мы должны освободиться от вечного огня греха и жить по закону любви. И на фундаменте этого закона любви Господь будет судить всех нас, и это и есть человеколюбие и милостыня Бога к нам».

О том, как очистить крестильную сорочку

«Когда над человеком свершают таинство крещения, на него надевают новую чистую сорочку как символ очищения души. Но мы не можем сохранять одежду, в которой крестились, чистой всю жизнь. Любая сорочка пачкается, рвется, изнашивается от времени, и мы испытываем нужду в новой одежде. Покаяние же очищает нашу одежду, в которой мы принимали крещение. Потому что покаяние – ничто иное как обновление таинства крещения. Если бы Господь не утвердил таинства покаяния, никто бы на земле не смог спастись.

Пророк сказал: «Если бы мы жили на земле даже один день, мы бы и в этот день согрешили». Господь знает, что все мы грешны, но Он ждет, чтобы мы к нему вернулись.

Господь всегда будет нас принимать и прощать. Как бы далеко мы не ушли от него, как бы мы низко не упали, Он нас всегда простит и примет к Себе».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".