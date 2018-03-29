Афонские монахи - педагогам: люди, у которых хорошие учителя, могут стать ангелами

В первое воскресенье октября мы по традиции отмечаем День учителя. Монахи Святой Горы говорят о том, что профессия педагога очень важна в нашем мире, ведь, помимо родителей, именно учителя закладывают в личность ребенка основные духовные ценности и истины. Афонские старцы дают советы всем педагогам о том, чему нужно учить детей в школе и как стать хорошим учителем.

«У ДЕТЕЙ ЗАКРЫТЫ УШИ, НО ОТКРЫТЫ ГЛАЗА»

Афонский старец Гавриил Карейский говорит о том, что учителя всегда должны быть примером для своих учеников, ведь дети, прежде всего, смотрят на самого педагога, а только потом слышат то, чему он их пытается научить.

«Один отец написал письмо, обращаясь ко всем педагогам: «Мои дорогие учителя! Когда открываются школы, мы доверяем вам самое драгоценное, что у нас есть. И доверяя вам своих детей, просим, чтобы вы помнили только об одном: мы не учим детей тому, чему хотим научить, а учим их тому, кто мы есть».

Многие учителя, так же как и родители, ограничивают себя только тем, чтобы делать замечания. Но дети не нуждаются в наших советах. Они нуждаются в нашем примере. У детей закрыты уши, чтобы слушать наши советы, но у них открыты глаза, чтобы видеть наши примеры. Тот, кто учит только советом, тот одной рукой строит, а другой разрушает. Если же я сам учу другого своим примером, я помогаю и ему, и себе. И учителя, так же, как и родители, должны быть всегда примером, чтобы дети не слышали, а видели своими глазами, как нужно жить правильно и праведно», - учит старец Гавриил.

«В ШКОЛАХ, ГДЕ НЕТ ЗАКОНА БОЖЬЕГО,ДЕТИ ВЫРАСТАЮТ НЕУЧАМИ»

Игумен афонского монастыря святого Павла архимандрит Парфений говорит о том, что даже самое престижное образование делает человека неучем, если не дает ему элементарных знаний о Боге и Церкви.

«Однажды к нам в монастырь пришел молодой человек двадцати восьми лет отроду, который окончил университет.

- Могу ли я у вас исповедаться, геронда? – спросил он.

- Конечно, можешь, - ответил я.

Он исповедался, открыл мне свои помыслы и рассказал о грехах. Тогда я ему говорю:

- Ты хорошо исповедался, видно, что ты грамотный и ученый человек. Но есть кое-что, чего тебе не хватает – это молитва. Вот четки, на них сто узелков, мы по ним молимся, перебирая узелки со словами: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного!».

Потом я дал ему свои четки и попросил помолиться. Молодой человек их взял, но оказалось, что он не может даже перекреститься. Я объяснил ему, что троеперстие – это символ Троицы, показал ему, как накладывать крестное знамение, но у него не получалось. Тогда я взял его руку, и сам его перекрестил.

- Ну как же так? Ты и в школе учился, и университет закончил. Но чему ты будешь учить своих детей? – спросил я.

- Мне сейчас стыдно, геронда, стоять перед тобой. Потому что с того момента, как я родился, ни родители, ни учителя не показали мне, как нужно творить крестное знамение…

Говорят, что если ребенок хорошо воспитан, то за ним стоят хорошие родители. Но за ним также стоят и учителя. У нас сегодня много образования и много учености. Но это все внешняя мудрость, не христианская. К нам в монастырь приезжает много ученых, богословов, философов, которые говорят: «Мы учили своих детей всему. Но, потом они уехали учиться в университет, и приехали домой полными атеистами». Там, где в школах нет Закона Божьего, там дети вырастают неучами. Люди же, у которых были хорошие учителя, могут стать ангелами», - говорит архимандрит Парфений.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".