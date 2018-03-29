Митрополит Киприан – афонский святой, помиривший Церкви четырех стран

Православные христиане 29 сентября (по новому стилю) отмечают день памяти святителя митрополита Киприана.

Святой Киприан родился в болгарском городе Тырнове, предположительно в 1330 году.

После завершению учебы он, по благословению своего духовника - блаженного Евфимия (впоследствии Патриарха Болгарского), отправился на Святую Гору.

В каком именно афонском монастыре жил святой – не сохранилось сведений. На Святой Горе он принял монашество. Он продолжал поддерживать связь со своим духовником – переписывался с блаженным Евфимием.

Послушанием святого Киприана было переписывание книг. Святой находился на Афоне в период развития славяно-сербской письменности, поэтому имел возможность ознакомиться рукописями и сделать списки переводов. О монахе Киприане, как о переводчике с греческого, узнал благочестивый Филофей, который в 1364 году стал Патриархом.

Патриарх Филофей примирил Константинопольскую Церковь с Болгарской и Сербской, и укрепил свое влияние на Церковь русскую. Помогал ему в этом деле святой Киприан. Особое участие он принимал в примирении с Православной Церковью Руси.

В 1376 году Патриарх филофей рукоположил «кир-Киприана в митрополиты Киева и Литвы. <…> Тогда же положено на Соборе, по смерти святого Алексия, быть Киприану митрополитом всея России». Святого не сразу радушно встретили на митрополичьей кафедре. Он был митрополитом на протяжении 13 лет.

Умер святой Митрополит Киприан 29 сентября 1406 года. Его мощи находятся в Москве, в Свято-Успенском соборе.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".