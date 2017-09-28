В Греции тысячи православных почтили память святого Иоанна Русского

На греческом острове Эвбея, в селении Нео Прокопио, в церкви святого Иоанна Русского, 23 и 24 сентября, торжественно почтили память преподобного. Именно в этом храме хранятся его мощи.

Каждый год, в последнее воскресенье сентября, тысячи православных христиан из Греции и других стран приезжают сюда, чтобы почтить память святого. Примечательно, что в 1969 году в это время состоялось открытие собора, названного в честь Иоанна Русского.

В субботу, 23 сентября, состоялась вечерня, а в воскресенье, 24 сентября – утреня, литургия и крестный ход с мощами святого по улицам Нео Прокопио. Возглавил богослужения митрополит Халкиды и Истии Хризостом.

После литургии верующие помолились об упокоении беженцев-греков, которые были вынуждены покинуть Малую Азию. Так они переселились на остров Эвбея, куда и перенесли мощи святого покровителя – Иоанна Русского. Преподобный особо почитается и на Святой Горе Афон.

По окончании торжеств в гостинице для паломников, которая действует при храме, состоялся праздничный обед.

По материалам agionoros.ru. Фото: Romfea.gr.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".