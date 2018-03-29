Макарий – афонский святой, которого на мучения благословил Патриарх

Православные христиане 27 сентября отмечали день памяти святого Макария.

О жизни святого Макария известно мало. Так, не сохранилось информации о его происхождении, семье в которой он родился.

Известно, что он был учеником святейшего Патриарха Константинопольского Нифонта. Святой Макарий подражал подвигам Патриарха, его аскетической жизни.

В тот период жизни у него впервые появилось желание мученически пострадать за Христа. Он рассказал об этом Патриарху Нифонту, который тогда пребывал в безмолвии в афонском монастыре Ватопед.

Выслушав Макария, святой Нифонт сказал: «С Богом, чадо, в путь святых страдальцев; желание твое Господь исполнит и, по Своей неизреченной милости, дарует тебе венец мученичества». Патриарх помолился о Макарие и благословил его.

Макарий покинул Святую Гору и отправился в Солунь. Там он, среди толпы мусульман, стал проповедовать христианство. Турки, видя такую дерзость, набросились на него и начали избивать палками, наносить удары кинжалами. Святого бросили в темницу.

На утро его привели на суд. Сперва Макария уговаривали отречься от Христа, обещая различные блага. Однако, святой оставался тверд в вере.

Турки вновь избили его и отсекли голову. Это произошло 27 сентября (по новому стилю) 1527 года.

В то время Патриарх Нифонт пребывал в Ватопеде и Бог открыл ему, что случилось с его учеником. Он сказал другому своему ученику – Иоасафу, что Макарий мученически пострадал за Христа и теперь торжествует на Небесах.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".