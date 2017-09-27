Православные христиане отмечают Воздвижение Креста Господня

Православные христиане 27 сентября отмечают Воздвижение Животворящего Креста Господня.

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», это один из 12 главных праздников Православной Церкви. Однако этот праздник отличается от остальных двунадесятых тем, что его история связанна не только с библейскими событиями, а с более поздней историей Церкви - с IV веком.

События связаны с равноапостольными царем Константином и его матерью – Еленой. Император прекратил гонения на христиан. Он хотел найти Крест, на котором был распят Иисус Христос. В Иерусалим отправилась экспедиция во главе с его матерью – святой Еленой.

Ранее римские императоры, которые были язычниками, пытались уничтожить священное для христиан место, где был распят Спаситель. На Голгофе в то время было капище богини Венеры и статуя Юпитера; совершались языческие жертвоприношения.

Царица Елена расспрашивала местных жителей Иерусалима о точном месте крестных страданий Христа. Один иудей указал ей на место, где находилось капище. Его разрушили и начали проводить раскопки. Вскоре обнаружили Гроб Господень, три креста, четыре гвоздя и дощечку с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский».

Патриарх Макарий для того, чтобы узнать, какой из трех крестов тот, на котором был распят Христос и повелел поочередно подносить их к тяжелобольной женщине. Она получила исцеление, когда к ней поднесли Крест Христов. Тогда же возле Голгофы проходила похоронная процессия. На тело умершего также поочередно возлагали кресты, и покойник воскрес в тот момент, когда пришла очередь Креста Господня. Так был установлен подлинный Крест Христов.

Патриарх благословил воздвигнуть – поднять Крест для того, чтобы христиане могли к нему приклониться. Духовенство и верующие со словами «Господи, помилуй» поклонились Кресту Господнему.

Святая царица Елена привезла в Константинополь часть Животворящего Креста и гвозди. Император Константин выделил средства для строительства в Иерусалиме величественного храма в честь Воскресения Христова. Храм возводили 10 лет; его освящение состоялось 26 сентября (по новому стилю) 335 года, а празднование Воздвижения Честного и Животворящего Креста было установлено 27 сентября.

Части Креста Господня хранятся во многих храмах, по всему миру. Также и на Святой Горе Афон, в частности, в обителях Ватопед, Каракал, Дионисиат, Симонопетра, Зограф, Филофей, Пантократор, Эсфигмен, Ставроникита, Григориат, Ксиропотам и в монастыре Святого Павла. Святые отцы Афона много говорили о значении Животворящего Креста.

«Если бы не было силы Креста, никто никогда не возмог бы примириться с Богом». (Святитель Григорий Палама).

«Всеблагой Бог даровал нам святой Крест. Им мы можем освящать Божественные Тайны, им можем открывать двери Рая, им можем прогонять демонов». (Равноапостольный Косма Этолийский).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".