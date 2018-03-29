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Полюбить Грецию: откровенное интервью украинского дипломата о 20-ти годах работы в посольстве

14:07, 26 сентября 2017
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Владимир Шкуров в своем откровенном интервью о 20-ти годах работы в посольстве рассказал о построении отношений между Украиной и Грецией, как изменилась жизнь на Святой Горе за несколько десятилетий, что испытывают паломники в костнице афонского монастыря, как греческие горцы полюбили украинскую культуры, об афонских старцах, как в посольстве замироточила икона, а также - куда первым делом хотят попасть греки, когда приезжают в Украину.

/ athos-ukraine.com

Интервью c украинским дипломатом, послом Украины в Греции (2010 - 2017 гг.) Владимиром Шкуровым – о культурных, духовных и гуманитарных связях двух стран.

Владимир Шкуров – украинский дипломат, посвятивший свою жизнь Греции. Более двадцати лет занимаясь международными отношениями, он стоял у истоков разработки первых шагов сотрудничества между странами и прошел путь от секретаря консульства до Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Греции. 

В интервью БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» для «УНИАН-Религии» Владимир Шкуров рассказал о том, как приобщал греков к украинской культуре, зачем к нему в кабинет приходила бесконечная вереница паломников, и почему дипломатические отношения между странами должны выстраиваться на духовно-культурном фундаменте.

«УВЛЕЧЕНИЕ ГРЕЦИЕЙ НАЧАЛОСЬ С КРУЖКА КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ»

С президентом Греции Прокописом Павлопулосом.

- Владимир Анатольевич, вы много лет, даже десятилетий посвятили Греции, были послом, консулом, советником. Что послужило мотивом посвятить свою жизнь Греции, греческой культуре?

- Когда я был студентом, случилось так, что я общался с уже ныне покойными преподавателями Татьяной Николаевной Чернышевой и Андреем Александровичем Белецким. Однажды я попал на заседание в кружок классической филологии, который меня очень заинтересовал, но почему-то спустя время перестал существовать. Оказалось, что Татьяна Николаевна, преподаватель греческой филологии, была тяжело больна, у нее был рассеянный склероз, но она охотно принимала студентов у себя дома.

Так я стал приходить в их квартиру на киевской Русановке, куда иногда даже стеснялся заходить, когда приезжал на кружок один. Татьяна Николаевна тогда уже не ходила, перед занятиями со студентами весь день молчала – набиралась сил. А после ее кружка у нас были еще занятия с Андреем Александровичем по древнему языку. Вот, собственно, эти уроки и стали для меня таким мотивом и толчком к тому, чтобы заинтересоваться греческой культурой.

- То есть, вы полюбили Грецию, изучая греческий язык?

- И язык, и благодаря людям, которые действительно очень любили эту страну. Татьяна Николаевна была физик по образованию и, однажды посетив Грецию, она настолько была потрясена этой страной, что полностью изменила свою карьеру – занялась изучением языка, собирала фольклор. И поэтому на занятиях, помимо навыков грамматики и

синтаксиса, они прививали нам по-настоящему живой интерес к Греции. А уже потом я стал самостоятельно заниматься, контактировать с людьми, ездить в эту страну.

- Владимир Анатолиевич, вы являетесь кандидатом филологических наук, и темой вашей диссертационной работы была «Киевская Псалтирь 1397 года как этап иудео-христианской традиции распространения Книги Псалмов». Почему возник интерес именно к этой древней рукописи?

- Можно сказать, это был не только мой интерес, но и мой долг. Дело в том, что Татьяна Николаевна Чернышева, мой учитель, перед самой смертью передала мне эту факсимильную рукопись со словами: «Возьми, хочу тебе подарить эту рукопись. Я уже не успею, а ты сделай». Так что я занимался этой книгой в память о Татьяне Николаевне, ей и посвятил свою работу.

«Я БЫЛ НАСТОЛЬКО ВОСХИЩЕН ГРЕЦИЕЙ, ЧТО ПРИ ПЕРВОМ ВИЗИТЕ БОЯЛСЯ РАЗОЧАРОВАТЬСЯ»

Во время одного из мероприятий в культурно-информационном Центре Посольства Украины в Греции.

- Каким было ваше первое знакомство с Грецией?

- Я приехал в Грецию в 1989 году. Очень хотел попасть на Афон, но такая возможность выпала только во время второй поездки. Тогда же я впервые посетил Акрополь и зашел в археологический музей. Там был зал, где экспонировались древние греческие вазы, и я ими настолько увлекся, что не заметил, как пролетели несколько часов. И, когда смотритель пришел закрывать музей и увидел, как увлеченно я рассматриваю эти вазы, он молча спустился и терпеливо ждал, пока я закончу наслаждаться этими древнегреческими артефактами. На самом деле, мои учителя, Белецкий и Чернышева, настолько красочно обрисовывали Грецию, что перед первой поездкой даже возникло чувство сомнения: а вдруг ты приедешь, а страна тебя разочарует, потому что окажется не такой, как ты ее себе представлял?

- Оказалась «такой»?

- Такой. И я искренне благодарен судьбе, что имел возможность жить в этой стране.

- А как вы попали на дипломатическую службу?

- В то время в Украине начались преобразования, и первый Президент, Леонид Кравчук, формируя дипломатический корпус, хотел видеть в нем не дипломатов из Советского Союза, а новых людей. Я тогда жил в Греции, учился на богословском факультете Афинского университета и, когда позвали в МИД на работу, с радостью согласился, поскольку наивно полагал, что мне удастся совмещать науку и дипломатию. Вернулся в Украину и стал вести направление Греция и Кипр. Конечно, научная деятельность тогда ушла на второй план, поскольку работы было очень много. Это сейчас у нас есть уже сорок-пятьдесят договорных документов о сотрудничестве между странами, а тогда ничего не было. Тот же договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Грецией –тогда написал я.

«ПАЛОМНИКИ ПРИЕЗЖАЛИ КО МНЕ В КАБИНЕТ, ЧТОБЫ ПОКЛОНИТЬСЯ ИКОНЕ»

С игуменом афонского монастыря Ксенофонт, архимандритом Алексием (Мадзирис).

- Владимир Анатолиевич, сколько лет вы прожили в Греции?

- Я только на дипработе там прожил двадцать лет, а всего, наверное, около сорока. Приехал туда как советник, потом меня назначили генконсулом. Было очень сложно, никто ведь не помогал. Хотя иногда случались и такие вещи, которые, если можно так сказать, давали понять, что все делаю правильно.

Когда мы должны были открывать наше консульство, мы все тщательно готовились к этому событию, приводили в порядок помещение. Я попросил написать к этому знаменательному дню икону великомученика Георгия Победоносца, которую затем повесил у себя в кабинете. Спустя год после этого в Грецию должен был прилететь Президент, было очень много работы, так как нужно было подготовиться к встрече официальной делегации. И вот я засиделся в посольстве за бумагами до ночи, и тут ко мне входит жена: «А что это у тебя за веревки за спиной висят?». Я смотрю, а на иконе, с той стороны, где Святой Георгий бьет дракона, текут просто настоящие потоки…

- Текут потоки? То есть, икона замироточила?!

- Да. Я потом поехал на Афон, рассказал об этом монахам, они посоветовали оставить эту икону у себя. Интересно, что информация об этой иконе очень быстро разошлась. Потом приезжали монахи из Киево-Печерской лавры, из других украинских монастырей, просто паломники. Приезжали специально ко мне в кабинет, чтобы поклониться этой иконе. Приехал даже тот человек, который продал мне когда-то эту икону. И знаете, зачем? Он вернул деньги!..

«НА АФОНЕ Я МЫЛ ПОСУДУ ВМЕСТЕ С МОНАХАМИ»

- Святая Гора Афон является одним из главных мест паломничества для православных христиан. Каким было ваше первое знакомство с Афоном, какие впечатления сохранили о нем?

- В те годы попасть на Афон было из категории невозможного. Мы приехали на автобусе в столицу на ночлег, я брал из библиотеки книги Барского и читал их ночью. Я до сих пор помню шум морских волн, которые бились о берег. И, конечно, не забуду, как на Пасху в монастыре поручили нести хоругвь – мне казалось, она такая тяжелая, что я просто упаду.

На Афоне я работал в библиотеке Пантелеймоновского монастыря, от которой мне выдали ключ. У меня были там какие-то обязательства, но потом мне стало неловко просто так пользоваться библиотекой, я сказал, что так не могу и хочу помогать по хозяйству. На кухне был монах Рафаил, я ему помогал, мыл посуду вместе с ним. Потом, когда уже стал послом и приехал на Афон, он, конечно, был очень растроган – он-то знал все тонкости моей дипломатической карьеры…

- Вы, наверное, застали на Афоне еще многих старцев, о которых сейчас пишут книги, снимают фильмы?

- Когда я приехал на Святую гору, отец Макарий и отец Кирион только там поселились. Я занимался Псалтырью и отец Макарий тоже занимался толковой Псалтырью. Был тогда на Афоне и известный старец Рафаил, он потом ослеп и умер.

«КОГДА Я ВПЕРВЫЕ ПОПАЛ В КОСТНИЦУ, ЧУТЬ НЕ ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ»

- Как часто вам вообще доводилось бывать на Афоне? Как изменилась Святая Гора за последние несколько десятилетий?

- В молодости я был свободен и сам стремился туда попасть. Много ходил пешком. Скажут мне монахи, что там-то есть такой-то монастырь, я и иду поклониться мощам и иконам. Это было иное, более личное, восприятие и ощущение Афона. А уже на консульской должности доводилось сопровождать многих людей на Святую Гору. Последний раз, в конце прошлого года, мне позвонил первый Президент Украины, и выяснилось, что Леонид Макарович никогда не был на Афоне. Я поехал с ним как сопровождающий. Сейчас на Афоне есть микроавтобусы, транспорт, раньше этого всего практически не было. Кроме того, сейчас много наших монахов и паломников, приезжая на Афон, останавливаются почему-то не в Пантелеймоновском монастыре, а в Ксенофонте. По разным, в том числе и политическим причинам…

- А как паломничество на Афон меняет людей? Что лично вы почувствовали после первой поездки?

- Самые сильные впечатления остались от костницы Пантелеимонова монастыря. Когда я впервые туда попал, я чуть не упал – настолько меня она впечатлила. Это место, где по-другому смотришь на мир и оцениваешь жизнь. А после своей первой поездки на Афон я написал статью. Она называлась «Афон отечественный - это ностальгия». Взял эту статью и принес в церковное издание, это был 1990 год, говорю, давайте напечатаем. Там посмотрели и говорят: «Вот вы пишете о ностальгии. Не может у монаха быть ностальгии. Больно уж мирской подход у вас». В общем, мне объяснили, что статья моя совсем не церковная, и я пошел в светское издание. Там тоже статью прочли и ответили: «Вы знаете, чересчур у вас религиозный материал…». А статью эту неопубликованную, о первых впечатлениях об Афоне, до сих пор храню как память.

«МЫ ВОЗИЛИ ВЫСТАВКИ НАШИХ ХУДОЖНИКОВ В САМЫЕ ОТДАЛЕННЫЕ ГОРНЫЕ СЕЛЕНИЯ»

С украинскими военнослужащими, проходившими лечение в Греции.

- На должности посла Украины в Греции вы активно поддерживали проекты, презентующие миру культурное и духовное наследие Украины. Насколько близка греческому народу украинская культура и какое впечатление производят на греков подобные мероприятия?

- Грекам очень интересна наша культура. Они способны воспринимать любые виды культуры, если это талантливо и достойно представлено. Когда я был послом, мы проводили очень много культурных мероприятий, выставок, концертов и презентаций украинского культурного наследия. Мы делали выставки в Афинах, а иногда даже возили эти выставки по отдаленным селениям. И вот даже там, в горах, где люди, по сути, годами не выходят из своих домов, мы знакомили греков с украинской культурой. И, поверьте, это было для них колоссальное событие!

- В 2008 году в Афинах открылся Культурно-информационный центр в составе Посольства Украины в Греческой Республике. Расскажите о его работе.

- Культурный центр – это не отдельная структура, это составная часть нашего посольства. К нам приезжало много художников, которых мы размещали в посольстве, у нас проходили ежемесячные выставки. Мы организовывали благотворительные аукционы в поддержку незрячих детей.

К нам приезжали певцы и артисты. А вышиванки мастерицы Дарьи Майструк произвели среди греков настоящий фурор. На самом деле, там с большим интересом смотрят на украинскую культуру, а нам есть, что им показать.

«ВЕРА В БОГА - В ДУШЕ КАЖДОГО ГРЕКА»

- Как развивалось гуманитарное сотрудничество между Украиной и Грецией со времен независимости Украины, и на каком этапе оно находится сегодня?

- Этот элемент даже не культурной, а гуманитарной составляющей, очень важен. Мы много раз привозили в Грецию детей из малоимущих семей из разных регионов Украины, и ни разу нам не отказали в размещении. Даже во времена, когда в Греции был банковский контроль, и они не могли получать те деньги, которые у них хранились в банках, даже тогда греки принимали наших детей. А это по 500, по 1000 детей за сезон с питанием, проживанием, ознакомительными экскурсиями.

- Какова роль религии и Церкви в современном греческом государстве и обществе? Насколько религиозны сами греки?

- Греки очень религиозны. Сегодня правительство пытается проводить некие реформы, поэтому есть определенное напряжение в обществе. Но, если говорить объективно, вера находится очень глубоко в душе каждого грека. На все службы, на все праздники храмы переполнены людьми. На Афоне всегда много народу, много молодежи, некоторые греки постоянно посещают Святую Гору.

Владимир Шкуров с украинской делегацией.

«ДАЖЕ ПОД МАРКОЙ ПАТРИОТИЗМА НЕЛЬЗЯ КУЛЬТИВИРОВАТЬ РАСКОЛ В ДУХОВНОЙ СФЕРЕ»

- Известный афоризм из рассказа Антона Чехова говорит о том, что «в Греции все есть». Вы много лет прожили в этой стране, чего лично вам не хватало в Греции?

- Мне, наверное, повезло с Грецией, и никакого дискомфорта не доводилось испытывать. А, если чего-то и не хватало, то, пожалуй, самых простых вещей. К примеру, однажды наши дети приехали с выступлением на какой-то конкурс. Пригласили дипломатов, я сижу в первом ряду. И вот заиграла музыка, выходят наши малыши плясать гопак, а у меня слезы по щекам текут, и спрятать их невозможно, понимаете? Или другой случай, когда приехали школьники из Одессы и вдруг стали со сцены читать стихи на греческом. Я спрашиваю, а что, дети язык знают? Нет, отвечает учительница, они выучили стихи, чтобы вам приятно сделать грекам, в благодарность за прием. Вот такие простые вещи всегда очень радовали…

- Владимир Анатолиевич, у вас богатый дипломатический и жизненный опыт. Что вы думаете о сегодняшних событиях в религиозной жизни Украины?

- Безусловно, у Украины сейчас самые непростые времена. Я считаю, что раскол в Православии – это очень плохое явление для нашего социума. Потому что общество таким образом разрезается в том месте, где у него находится душа. Вроде бы это и не так заметно происходит, но со временем все проявляется. Проявляется в социальном непонимании, в озлобленности людей. Вопросы религии нужно очень деликатно решать. Потому что нельзя, даже под маркой патриотизма, культивировать раскол в духовной сфере. Иначе это может привести к необратимым последствиям.

Презентация

«ВСЕ ГРЕКИ, ПРИЕЗЖАЯ В УКРАИНУ, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ХОТЯТ ПОПАСТЬ В ЛАВРУ»

- Как известно, монашество на киевские земли основатель Киево-Печерской лавры Антоний Печерский принес со Святой Горы Афон. В прошлом году вы содействовали проведению выставки художественной фотографии «Киево-Печерская лавра — святыня Украины», которая проходила в афинском культурном центре. Какое впечатление наша Лавра производит на греков?

- Колоссальное впечатление! Греки очень хорошо знают Киево-Печерскую лавру. Кто бы из греков не выезжал в Украину, все хотят попасть в нашу Лавру. Мы дважды делали эту выставку, и в обоих случаях был ошеломляющий успех. Кроме того, мы ежегодно проводили в посольстве ужин православия, на котором также рассказывали о духовной жизни Украины. Мы приглашали митрополита, послов, прессу, а в прошлом году на приглашение откликнулся Блаженнейший митрополит Онуфрий и посетил нас. В итоге получилось двустороннее событие, которое имело положительный резонанс. Ведь, говоря о культурных связях, нам важно не просто показать, как мы деревья сажаем, нам важно укрепить корни. И корни, прежде всего, духовные.

- Вы акцентируете внимание на духовных и культурных связях между странами. Насколько такие связи важны для единения двух народов?

- Конечно, можно создать некий союз на основе чисто экономических отношений, учитывая силу интересов между государствами. Но, если не будет между ними духовно-культурного фундамента, все разрушится. И это очень важно в стратегии международной работы. Кроме того, достойное представление себя через культуру – это элемент определенной зрелости нации.

Беседовали Андрей Ус, Анна Горпинченко, Дарина Чугаевская.

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