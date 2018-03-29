Афонский старец Анастасий: Каждую ночь, когда вы ложитесь спать, на Афоне просыпаются три тысячи монахов, чтобы молиться о вас

Ученик Святого Паисия Святогорца старец Анастасий (Топозиус), рассказал о том, почему афонским старцам не нужно задавать вопросов, что делать во время бессонницы, и каких женщин помнят святогорские аскеты.

"У ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА НЕ НУЖНО БЫЛО НИЧЕГО СПРАШИВАТЬ, ДОСТАТОЧНО БЫЛО ПРОСТО ЛИЦЕЗРЕТЬ"

Об афонских святых

«Три монаха договорились, что каждый год они будут ездить в Египет к Антонию Великому. Когда они пришли, первый монах, который был самый высокий, стал задавать преподобному очень много вопросов обо всем, чем только можно.

Второй монах, среднего роста, был сдержан, и задал лишь пару вопросов. Третий, который был самый низкий из них, вообще ничего не спросил у святого. На следующий год все повторилось – высокий монах засыпал преподобного Антония вопросами, средний задавал меньше, а самый низкий просто молчал.

Когда монахи пришли к святому на третий год, произошло то же самое, Антоний Великий спросил у маленького монаха: «Скажи мне, брат, ты приезжаешь ко мне уже три года, почему же ни разу ничего не спросил у меня?». И монах ответил: «Мне хватает только того, что я тебя вижу...».

Вот такими же были и афонские святые. Таким был и мой учитель, Паисий Святогорец. У него не нужно было ничего спрашивать, а рядом с ним в голове исчезали все вопросы – достаточно было просто лицезреть святого».

"НА АФОНЕ МОНАХИ БОДРСТВУЮТ ВСЮ НОЧЬ, ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ЗАСНУТЬ, ВСПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ И ПОМОЛИТЕСЬ"

Об афонской молитве

«Афон является Уделом Богородицы и важной частью Земли, на которой каждый день по благодати Божией под покровом Божией Матери свершается молитва. Именно здесь продолжает существовать и сохраняться то, что мы называем исихазмом.

На Афоне молитва совершается непрерывно – молитва за весь мир. И каждый христианин должен знать, что о нем здесь непрестанно молятся утром, днем и вечером. И ночью, когда люди в миру ложатся спать, три тысячи монахов на Афоне просыпаются, чтобы начать свою ночную молитву за весь мир.

Каждый раз, когда вы ложитесь спать, или другие люди начинают иного рода бодрствование – походы по барам, дискотекам, – на Афоне монахи бодрствуют всю ночь, чтобы своей молитвой поддержать современный мир. И, если вы ночью не можете заснуть и пьете лекарства от бессонницы, вспомните об этом и помолитесь».

"КОГДА Я СМОТРЮ НА ПРЕСВЯТУЮ БОГОРОДИЦУ, Я ВСПОМИНАЮ СВОЮ МАТЬ"

Об афонском аскетизме

«На Святой Горе много лет жил старец Григорий. Он приехал на Афон в одиннадцать лет, и прожил почти до ста, ни разу не покидая Святую Гору. Однажды к отцу Григорию приехали паломники-студенты, которым он сказал: «С тех пор, как я посетил Афон, я ни разу его не покидал».

Молодые люди, зная суровый монашеский устав, спросили: «Старче, а вы помните женщин?». Отец Григорий отвечает: «Да, я помню женщин». Студенты снова спрашивают: «А, как они выглядят, женщины, вы помните?». И старец ответил им: «Я помню женщин. Когда я смотрю на Пресвятую Богородицу, я вспоминаю свою мать».

Афонский аскет отец Григорий знал в жизни двух женщин – свою мать и Богородицу. И все женщины в мире были для него, как его мать и Богородица».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".