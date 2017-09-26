В Греции открыли памятник святому Силуану Афонскому

В день памяти преподобного Силуана Афонского, 24 сентября, в деревне Гомати (округ Халкидики, Греция) освятили памятник святому.

Автором монумента является скульптор Павел Журавлев.

В торжествах - церемонии передачи памятника деревне Гомати и его освящении приняли участие представители Элладской (Греческой) и Русской Православных Церквей. А именно: архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, игумен афонского Свято-Пантелеимонова монастыря архимандрит Евлогий, насельник лавры Афанасия Афонского схимонах Павел.

***Святой Силуан Афонский, в миру - Симеон Антонов, родился в крестьянской семье, в Российской империи, в Тамбовской губернии в 1866 году. Еще в юности он начал задумываться о монашестве - хотел принять постриг в Киево-Печерской лавре. Проходил службу в армии в Санкт-Петербурге. После демобилизации, в 1892 году, он приехал к родителям, а затем отправился на Афон. Он исполнял послушание на мельнице в Свято-Пантелеимовом монастыре. В 1896 году Симеон принял монашество с именем Силуан, а в 1911 году - схиму. Святой вел аскетический образ жизни. Умер 24 сентября (по новому стилю) 1938 года.

По материалам agionoros.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".