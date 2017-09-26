В Бахмут со Святой Горы прибыли три образа Пресвятой Богородицы

В Свято-Никольский храм города Бахмут (Артемовск), Донецкая область, 24 сентября привезли три иконы, написанные на Святой Горе Афон: «Геронтисса», «Экономисса» и «Кукузелисса». Иконы будут храниться в храме, в киотах, которые планируют изготовить в ближайшее время.

Образа с Афона привез настоятель храма протоиерей Сергий Дворянов.

Образ Божией Матери «Геронтисса» был написан в монастыре Пантократор, а «Экономисса» и «Кукузелисса» - две литографии-копии чудотворных икон, которые пребывают в лавре Афанасия Великого. На Афоне образа приложили к оригиналам.

Прихожане Николаевского храма приклонились к святыням и были помазаны елеем, который также привез священник со Святой Горы.

*** Образ Божией Матери «Геронтисса» называют также «Старица», или «Настоятельница». День празднования – 17 апреля (по новому стилю). На иконе Богородица стоит, сложив руки в молитве, у Ее ног изображен кувшин с елеем, который символизирует милость. Перед образом молятся люди преклонного возраста и о здравии родителей.

День празднования образа Божией Матери «Экономисса», или «Домостроительница» - 18 июля (по новому стилю). История иконы связана с избавлением от голода Великой лавры. Божия Матерь является Экономиссой монастыря. Перед образом молятся, когда испытывают материальную нужду, во время поиска работы.

День празднования иконы Богородицы «Кукузелисса» - 14 октября (по новому стилю). Божия Матерь явилась святому Иоанну Кукузелю – поэтому икона носит такое название. Оригинал иконы также находится в Великой лавре, перед ним горят три неугасимые лампады. Согласно Преданию, автором иконы является евангелист Лука.

По материалам Горловской и Славянской епархии УПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".