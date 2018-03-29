Афонский монах рассказал, как достичь святости, живя в миру и о наследственных грехах

На Страшном Суде каждого из нас будут судить по делам и грехам нашим. Настоятель монастыря Ватопед архимандрит Ефрем рассказал о том, как мирскому человеку жить в святости и что делать приемным родителям, чтобы избавить усыновленных детей от наследственных грехов.

"СЕГОДНЯ СМЕРТНЫЙ ГРЕХ НЕ ОСУЖДАЕТСЯ ОБЩЕСТВОМ"

- Может ли человек, который живет только по принципам современной общественной морали, не совершать грехов?

- У современного человека отсутствует правильная оценка духовной жизни. Радость и мир - это не психологическое состояние, как часто считают. Мир и радость - это плоды Святого Духа.

Человек, живя и приобщаясь к благодати Божией, сам становится плодом Святого Духа и благодати, и тогда он становится счастливым. В современном мире уменьшилось влечение к Богу, к духовной жизни, и этому способствуют грехи.

Грех унижает и оскорбляет человека. Сегодня совершить смертный грех может каждый человек и, к сожалению, это не только не осуждается обществом, но иногда считается и хорошим образцом жизни. Все это сподвигает нас еще больше молиться и в еще более пламенной молитве подходить к Богу.

"ТОТ, КТО ХОЧЕТ, ВСЕГДА НАЙДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ СВОЕЙ СВЯТОСТИ"

- Можно ли жить без греха и достичь святости человеку, который живет в миру?

- К нам на Афон приезжают выпускники школ, и я говорю им, что некоторые из них могут стать святыми. Юноши с удивлением воспринимают такие слова, но я поясняю, что святой – это не утопическое понятие.

Святость - это первостепенная обязанность человека. Святой – это истинный человек Божий, который безгрешно следует заповедям. Для этого не обязательно жить в монастыре.

Я знаю человека, который живет в миру, и каждую ночь с двух до трех он читает молитву. А потом встает в шесть утра и идет на работу. Тот, кто хочет, всегда найдет возможность для своей святости.

"ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ДЛЯ ВСЕХ РОДИТЕЛЕЙ – МОЛИТЕСЬ О СВОИХ ДЕТЯХ ВСЕГДА"

- Передаются ли грехи детям от родных родителей, если их усыновили в младенчестве?

- Такие тяжелые грехи как пьянство, страсть к излишней половой жизни могут передаваться от родных родителей. Но благодать может все изменить и искоренить. Самое лучшее, что вы можете сделать для ребенка – крестить его в младенчестве, чтобы не лишать таинства Святого Причастия, и с детства приучать к Церкви.

У тех, кто усыновляет детей, часто появляются проблемы, когда дети узнают, что они не родные, к этому тоже нужно быть готовым. Но, в то же время, усыновляя ребенка, родители исцеляют свою душевную боль от того, что не могут иметь детей.

С другой стороны, вы даете ребенку возможность вырасти нормальным человеком, верующим христианином. И главное правило для всех родителей – молитесь о своих детях всегда.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".