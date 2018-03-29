24 факта о жизни преподобного Силуана Афонского

Православные христиане 24 сентября (по новому стилю) отмечали день памяти преподобного Силуана Афонского. Мы собрали 24 факта о жизни этого святого.

1. Симеон Антонов, будущий святой Силуан, родился в крестьянской семье, в Российской империи, в Тамбовской губернии в 1866 году.

2. Его родители не знали грамоты, но были благочестивыми и отзывчивыми людьми. Они делились своими скромными запасами еды с бедными.

3. Маленький Симеон любил находиться в церкви, ходил вместе с родителями на богослужения. Там он изучил Писание, жития святых.

4. Мальчик помогал взрослым – работал вместе с отцом на поле, или со старшими братьями на стройке.

5. Еще в юности он начал задумываться о монашестве. Хотел принять постриг в Киево-Печерской лавре и подражать подвигу святых отцов печерских.

6. Однако отец отговаривал его от поспешных решений и посоветовал сыну отправиться на воинскую службу.

7. Со временем Симеон отложил мысли о монашестве. Но, после очередного гулянья, он уснул и в видении увидел себя со стороны. Он также увидел, что в него проникает змей. Парня сильно потрясло увиденное.

8. Проснувшись, он услышал голос Божией Матери. Богородица сказала, что так же, как ему было неприятно смотреть на змея, так и Ей тяжело видеть то, как греховно он живет. Симеон покаялся и поблагодарил Пресвятую Деву за вразумление.

9. Армейскую службу парень проходил в Санкт-Петербурге. Это укрепило его характер.

10. Симеон несколько раз отдавал деньги, которые ему удавалось собрать, афонским монахам. Его сослуживцы начали говорить, что Симеон уже мысленно пребывает на Афоне и на Страшном Суде.

11. В конце воинской службы парень решил посетить Иоанна Кронштадтского, чтобы получить у него благословение на монашество. Симеон не застал отца Иоанна и написал ему записку с просьбой о молитвах.

12. Вернувшись в часть, на следующий день, он почувствовал, что находится, якобы, в адском пламени и утвердился в своем желании уйти в монастырь.

13. После демобилизации, в 1892 году, он приехал к родителям, раздал подарки, простился с родными и отправился на Святую Гору.

14. Придя на Афон, он остановился в Свято-Пантелеимовом монастыре.

15. Первым его послушанием была работа на мельнице.

16. Он не боялся физического труда, гораздо сложнее удавалось бороться с искушениями. Он настолько пал духом, что хотел уже покинуть монастырь, но мысль о Божией Матери и о том, что этим он сильно огорчит Ее, укрепляла его.

17. Он боролся с грехом самомнения, который противоречит смирению. Однако, слушаясь советов опытных духовников и усердно молясь, он преодолел это искушение.

18. Позже он впал в другую крайность – в чрезмерное осознание своей ничтожности. Тогда Господь вознес его дух в Царство Небесное и исполнил Своей благодатью. Этот опыт святой запомнил на всю жизнь. И, познав ценность Небесного Царства, он всю жизнь посвятил борьбе со страстями, чтобы однажды достигнуть его вновь.

19. Святой подражал подвигам Серафима Саровского, а старца-наставника у него не было.

20. В 1896 году Симеон был пострижен в монашество с именем Силуан. В 1911 году - в схиму.

21. Он вел аскетический образ жизни – спал по 2 часа в сутки, сидя на табуретке, строго постился.

22. Однажды он не мог сконцентрироваться на молитве и просил помощи Божией. Господь ответил ему, что гордецы страдают от демонов. Также Он сказал ему не отчаиваться и не забывать об аде.

23. Прожив много лет в общежительном монастыре, он хотел уйти в затвор, но считал, что для этого необходимо особое благословение.

24. Святой Силуан умер 24 сентября (по новому стилю) 1938 года.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".