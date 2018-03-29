Афонский монах рассказал, как получить хорошее образование и не потерять веру в Бога

В современном обществе люди стремятся получить хорошее образование, чтобы благополучно устроить свою жизнь, наполняя ее земными благами. Вместе с тем мало кто задумывается о том, что современное образование на самом деле может отдалять человека от Бога.

Настоятель монастыря Ватопед архимандрит Ефрем рассказал о том, чем ложные знания отличаются от истинных.

Об идеализации образованного человека

«Современные люди живут человекоцентрично. Каким сегодня является прототип человека западного мира? Это преуспевающий, ученый человек, мастер своего дела, он имеет научную степень, хорошую работу и может себе позволить хороший отдых. Но это не просвещенный и благодатный человек, а именно это должно быть важно для православных людей.

Мы не против образования, но мы против идеализации человека. Потому что в современном образовании нет образования во Христе. Поэтому святые нам и говорят, что зло придет от образованных людей.

Знания не должны являться идеалом для человека, его целью должны быть знания Бога. Современный образованный человек забыл воскресное слово. А мы должны непрестанно искать Царствия Небесного, остальное – воздастся».

О нерациональности истины

«Познание истины не достигается рациональным путем. Когда сам Христос говорил о свободе, в которой мы освобождаемся, он тоже не имел в виду только умственное познание истины.

Истина – это не философия, не идеология, не теория, не фантазия. Истина – это лицо Христа, который сказал: «Я есть путь, истина и жизнь».

Поэтому человек должен стараться соблюдать заповеди, чтобы просветился его ум, чтобы он понял и почувствовал в духе святом конкретное присутствие Христа».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".