Настоятель монастыря Ватопед рассказал о чуде, которое не смогли объяснить ученые и дал духовный совет

Настоятель монастыря Ватопед архимандрит Ефрем рассказал о чуде, которому не смогли дать объяснение ученые и дал совет, когда рассудительность должна быть превыше зова сердца.

О чудесах, которые не поддаются научной логике

«У одной женщины болела маленькая дочь, и она собиралась ехать в Англию, чтобы там девочке сделали трансплантацию органов.

Перед отъездом духовник ей сказал: «Раз вы едете в Лондон, зайдите к одному старцу, возьмите у него благословение».

Когда они приехали, оказалось, что старец почил, и его тело находилось в храме, ожидая погребения.

Женщина расстроилась от того, что не успела взять благословения, и стала плакать у гроба.

Но один монах, выслушав ее историю, сказал: «Проведите свою дочь под останками старца».

И, когда они после этого приехали в больницу, чтобы сделать последние анализы перед операцией, образованные врачи ничего не могли понять, ведь операция девочке была больше не нужна…»

О том, когда разум должен побеждать порывы сердца

«Одна из самых высших добродетелей – это рассуждения.

Преподобный Паисий приводил один пример. Есть лодка, плывущая из материка на Афон, в которую уместились десять человек. И вот подходят еще десять и просят их забрать, чтобы они не ждали на берегу следующего рейса.

Рулевой лодки поддался на уговоры и смилостивился, уместив в свою лодку вместо десяти двадцать человек. Как думаете, что будет дальше? Лодка не выдержит нагрузки, потонет, и умрут все двадцать человек.

Потому что в данном случае милость – это не любовь к ближнему, а безрассудный поступок. А безрассудные поступки всегда имеют нехороший конец».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".