В храме Гроба Господня в Иерусалиме 50 афонских монахов радовали пением в день Рождества Богородицы

Братия афонского монастыря Ватопед пребывает с паломническим визитом на Святой Земле. Всего в паломничество отправилось 50 монахов.

В ночь на 21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, святогорцы посетили храм Гроба Господня. Именно здесь был погребен, а затем и Воскрес Спаситель.

Монахи порадовали паломников со всего мира афонским пением во время праздничного богослужения.

Как отметил на своей странице в фейсбук киевский священник отец Алипий Светличный, пение звучало весьма красиво, а «служба получилась небесной!».

Все присутствующие радовались возможности слушать афонские распевы на Святой Земле.

Фото: facebook.com / Алипий Светличный.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".