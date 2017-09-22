В храме Гроба Господня в Иерусалиме 50 афонских монахов радовали пением в день Рождества Богородицы
Братия афонского монастыря Ватопед пребывает с паломническим визитом на Святой Земле. Всего в паломничество отправилось 50 монахов.
В ночь на 21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, святогорцы посетили храм Гроба Господня. Именно здесь был погребен, а затем и Воскрес Спаситель.
Монахи порадовали паломников со всего мира афонским пением во время праздничного богослужения.
Как отметил на своей странице в фейсбук киевский священник отец Алипий Светличный, пение звучало весьма красиво, а «служба получилась небесной!».
Все присутствующие радовались возможности слушать афонские распевы на Святой Земле.
Фото: facebook.com / Алипий Светличный.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".