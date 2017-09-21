На Афоне найдены уникальные арабские рукописи периода становления ислама

Группа археологов из университета Кувейта обнаружила в одном из храмов на Святой Горе Афон уникальные арабские рукописи, которые относятся к периоду становления ислама.

Профессоры истории Абдулхади аль-Аджми, Мохаммад Аль-Марзуки с командой ученых исследовали библиотеки афонских монастырей.

По словам археологов, они получили разрешения на работу с архивами со стороны греческих властей и со стороны руководства монашеской республики, что сделало возможным их открытие.

Найденные рукописи ученые относят к VIII-XIII веку. Они охватывают самые различные темы, связанные с ежедневными событиями, научными наблюдениями, религиозными делами.

Археологи назвали открытие «очень важным ориентиром» для тех, кто изучает историю ислама.

По словам доктора Абдулхади аль-Аджми, ученые сейчас рассуждают над тем, каким образом уникальные манускрипты попали на Афон.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".