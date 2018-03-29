Афонские монахи объясняют, почему важно любить врагов

Что делать, чтобы забыть об обиде? Зачем прилагать душевные усилия к прощению и искать в себе силы полюбить врагов?

Афонский старец схиархимандрит Кирик Афонский (1864 – 15 декабря 1938 г.) советовал молиться за обидчика или обидчицу так: «Господи, я виновата, если не в этом случае, то в другом, о котором никто не знает, только Ты; Господи Боже, прости и помилуй раба Твоего (или рабу) (имярек) и его (ее) святыми молитвами меня помилуй». И так помолись несколько раз. А при встрече с обидчицей надо ей показать лицо свое веселым, а не угрюмым или печальным, и тем самым облегчишь ее дух».

В наши афонский монах Гавриил Карейский, напоминает православным христианам о том, что «не те враги наши, которые нас ненавидят, а те, которых ненавидим мы».

«Если собрать воедино все заповеди Ветхого Завета, окажется, что мы должны любить Бога и любить своих ближних. И любовь к Богу, и любовь к ближнему – это альфа и омега совершенства.

Мы должны любить людей, как творения Божии – и друзей, и врагов. Своей любовью мы меняем своих врагов, уничтожая в них зло, делаем своими друзьями.

Если же мы плохо относимся к другу, мы делаем его своим врагом. Не те враги наши, которые нас ненавидят, а те, которых ненавидим мы. Поэтому, если вы не можете сделать кого-то другом, по крайней мере, не делайте его своим врагом.

Если много людей возьмется за руки, и хотя бы один из них подключится к электричеству, ток пройдет по всем людям. Также зло и негативная энергия способны передаваться от человека к человеку, причиняя вред каждому. И вы можете передать зло, которое находится внутри вас, другому. Или передать другому добро, сделав его добрее.

И, чем больше мы будем молиться Богу, тем больше Господь даст нашему сердцу добра и любви к ближнему».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".