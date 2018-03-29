Афонский монах дал совет всем, кто хочет быть счастливым в браке

Приезжая к святогорским старцам, паломники зачастую просят монахов помочь в разрешении семейных проблем. Отвечая на вопросы, афонский монах Гавриил Карейский дал советы, которые помогут построить гармоничные отношения в семье.

- Как быть счастливым в браке?

- Один человек признался, что жил неправедной жизнью, и в браке знал других женщин. Но его жена ни разу не сделала ему за это замечание.

Однажды он взял все свои деньги и проиграл их в казино. Дома он сказал жене, что все деньги потерял, но она даже не поинтересовалась подробностями, а лишь сказала: «Лучше, скажи, как ты себя чувствуешь? Деньги – это не главное. Главное, что ты со мной».

Когда мужчина это услышал, его внутренний мир поменялся, и он стал другим человеком.

Так своим поступком жена смогла спасти его душу.

Мы родились и живем, чтобы славить Бога и любить других. Самая большая радость – это радость, которую мы приносим другим людям.

Дела любви вечны, их нельзя уничтожить. Мы должны любить других, не ожидая взамен любви от других.

- Нужно ли родителям быть строгими по отношению к своим детям?

- Один молодой человек обручился с девушкой, но его отец не хотел этого. Юноша не послушал отца и женился. И отец закрыл перед сыном двери дома своего. Один раз молодой человек находился в сложной ситуации, лишился работы, помощи ждать было неоткуда, и он закончил жизнь самоубийством.

Другой юноша взял у отца машину и разбил ее. Он позвонил отцу по телефону и сообщил, что попал в аварию, но тот был настолько зол на сына, что в сердцах запретил ему возвращаться домой. Убитый горем юноша, не найдя поддержки родителей, пошел и повесился.

А теперь скажите, смогли ли эти отцы изменить своих сыновей тем, что были строги с ними и закрыли двери дома своего? Будут ли сами они иметь радость от своего воспитания? Нет. Потому что только любовью и жертвой мы можем помочь ближнему своему.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".