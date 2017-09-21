Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане сегодня, 21 сентября, отмечают один из двенадцати главных церковных праздников (двунадесятых) – Рождество Пресвятой Богородицы.

Как сообщает «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», это первый праздник после индикта – церковного нового года.

О рождении Пресвятой Богородицы пророчествовали еще за много веков до этого события. Эти пророчества, изложенные в Ветхом Завете, читаются на вечернем богослужении, накануне праздника.

Согласно церковному преданию, Дева Мария была долгожданным ребенком Иоакима и Анны. Семья жила в Назарете. Долгое время они были бездетными, семья была бесплодной. Евреи считали, что бездетность – это наказание Божие за тяжелые грехи. Супруги дожили до преклонных лет, но не переставали надеяться на милость Божию и верили, что Он может даровать им младенца. Они пообещали Богу, что отдадут ребенка для служения в храм, если он родится.

Однажды Иоаким принес в Иерусалимский храм жертву Богу, но первосвященник отказался принимать ее, так как считал старика грешным и недостойным человеком. Иоаким отправился в пустыню и со слезами на глазах молился о даровании ребенка, который снимет позор с их семьи. Святая Анна, узнав, о том, что случилось в храме, расплакалась, но не роптала, а молилась Господу.

Архангел Гавриил сообщил праведным супругам радостную новость – что их молитвы услышал Господь и у них родится Преблагословенная Дочь Мария. Так и произошло, ветхозаветные пророчества исполнились.

Иоакима и Анну, дедушку и бабушку Иисуса Христа, Православная Церковь называет богоотцами.

На Святой Горе Новый скит Рождества Богородицы, который относится к обители святого Павла, в этот день празднует панигир.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".