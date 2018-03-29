Афонский монах открыл секрет, который поможет решить любую проблему

На Святую Гору паломники приезжают с самыми сокровенными вопросами. Афонские старцы обладают величайшей духовной мудростью, и дают советы на все случаи жизни. Отец Гавриил Карейский рассказал о том, можно ли воровать у государства и как решать все проблемы.

- Как решить сложную проблему?

«Наша работа – думать о Боге, а дело Бога – думать о нас и находить все ответы.

Один молодой человек пришел к Паисию Святогорцу за советом.

- Отец Паисий, у меня есть одна проблема…

- Оставь свою проблему в стороне, - прервал его преподобный Паисий. – Ты можешь ходить в церковь?

- Да, могу, - ответил человек.

- Ты можешь держать пост?

- Могу.

- А можешь ли ты исповедоваться и делать добрые дела?

- Могу, - отвечает человек.

- Так делай то, что ты можешь делать. А проблему свою доверь Богу, и он решит ее за тебя, - ответил Паисий Святогорец».

- Можно ли обмануть государство, чтобы получить льготы, если не хватает денег на существование?

«У старца Гавриила спросили, может ли человек воровать еду, если он не может ее купить? Он так ответил: «Если ты украдешь, ты нарушишь 10 заповедей. Кто так живет и продолжает так жить, тот совершает грех».

Верующий человек должен надеяться на Христа. В Писании написано, что в последние времена Господь совершит такие чудеса, когда одного листа с дерева будет хватать человеку на один месяц еды. Для того, чтобы человек не совершал беззакония и не было у него искушения такого.

Один килограмм фасоли стоит недорого, и семья может питаться фасолью с головкой лука и небольшим количеством масла несколько дней. В другой раз можно взять чечевицы, и таким образом снизить расходы. Потому что человек может довольствоваться даже самым малым, которое посылает Господь».

- Зачем человек приходит в этот мир, если люди немного поживут, и все равно умирают?

«Зачем мы существуем на этой планете? Существуем мы, чтобы восхвалять Господа Бога и делиться любовью и радостью с окружающими. Величайшая радость, которую мы можем познать, это радость того, что мы можем делиться ею с другими людьми. Самое большое счастье, которое мы знаем – это чувство, когда мы даем что-то другим. Творите добро, чтобы ваше добро вас спасло. Святой Гавриил говорил, что в последние времена люди будут спасаться добродетелью, смирением и любовью. Смирение укажет путь в Царствие Небесное, добродетель откроет врата в Царствие Небесное, а любовь поможет увидеть самого Господа Бога», - учит старец Гавриил.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".