Три духовных совета от афонского старца, которые научат быть мудрым

Чем заслужить оправдания на Страшном Суде и за что купить духовную пищу? Поучительные истории из жизни святогорцев о человеческой мудрости и самоосуждении рассказывает афонский старец Гавриил Карейский.

Старец Гавриил учит мудрости, рассказывая истории из жизни монахов Святой Горы. Одна из них говорит о том, что человек должен всегда стремиться видеть хорошее в поступках других людей.

"ОТ НАШЕГО ЯЗЫКА ЗАВИСИТ НАША ЗЕМНАЯ УЧАСТЬ"

«Однажды один монах пришел к другому и нашел его келью чисто убранной и в полном порядке. Выйдя, он сказал: «Какой хороший отец! Как келья его чиста, так и душа его чиста, в отличие от меня». На следующий день этот монах посетил келью другого старца, у которого все было перевернуто, в страшном беспорядке, на полу было много грязи, а в углах висела паутина. «Боже мой, какой хороший монах! Он забыл все земное и думает только о духовном, в отличие от меня», - воскликнул монах».

Афонский монах поясняет, что на Страшном Суде Господь будет судить нас так, как судим мы на земле ближнего своего.

«Есть такой духовный закон: от нашего языка зависит наша земная участь. Именно языком мы зарабатываем или мучения, или рай. И об этом сказал сам Бог: «Не судите, да не судимы будете». А в другом месте Писания Господь говорит: «Какою мерою меряете, такой и воздастся вам». Поймите, это очень просто: если я осуждаю другого, я становлюсь судьей, а если я оправдываю другого, и меня Бог оправдывает во всем».

"ПРЕДОСТЕРЕЧЬ ОТ ЗЛОСЛОВИЯ СВОИМИ ПОСТУПКАМИ"

В то же время, старец учит, что, если человек может предостеречь другого от злословия своими поступками, он должен это делать.

«К одному старцу пришел монах и попросил его сделать корзину. Старец ответил: «Извини, брат, я не могу». Потом к этому же старцу пришел другой монах и тоже попросил сделать корзину. Старец также ответил ему отказом. Наконец, вечером к старцу пришел третий монах с той же просьбой. Старец отложил все свои дела и стал плести корзину. Удивленные ученики спросили его: «Геронда, почему ты первым двум монахам отказал, а третьему стал плести корзину?». Тот ответил: «Чада, этот человек имеет плохую славу. Если я откажу ему, то он потом будет злословить меня, чем согрешит перед Господом». Так старец своим поступком проявил свою мудрость», - рассказывает старец Гавриил Карейский.

"БЫТЬ КРОТКИМИ"

Главный же секрет мудрости, по мнению отца Гавриила, заключается в самоосуждении. Именно об этом поведал некогда старцу сам преподобный Паисий Святогорец.

«Святой Паисий молился как-то Богу, и ему явился Господь, открыв путь спасения: «Ни на кого не смотри, никого не осуждай, ни о ком не помни плохого». А Святой Иоанн Златоуст говорит: самый лучший способ, очищающий душу - постоянно окаивать самого себя. Это значит, никогда нельзя оправдываться ни перед кем. Разве в нашей земной жизни мы не вынуждены ходить в магазин и покупать там различные продукты? Так, чтобы купить духовные продукты, духовную пищу, мы должны быть кроткими и просить милости у Бога, ведь только он сможет дать нам то, что не сможет дать никто другой», - учит афонский монах.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".