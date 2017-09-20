Монахи из Ужгородской обители выложили фотографии о своем пребывании на Афоне

Ужгородский Свято-Воскресенский мужской монастырь поделился фотографиями о пребывании насельников и прихожан на Святой Горе Афон.

В частности, как сообщается на официальном сайте Мукачевской епархии УПЦ, поездка продолжалась с 13 по 18 сентября по благословению архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора.



Во время поездки монахи и паломники имели возможность ознакомиться с историей монашеских обителей и поклониться местным святыням.

Паломники посетили такие обители Афона, как: Ватопед, Ксенофонт, Кутлумуш, Иверон, Каракал, Великую Лавру. Паломники также посетили скиты Андреевский, Продорм и кельи Афанасия Афонского и Янокопулуса.

Кроме того, представители паломнической группы также поднялись на вершину Святой Горы.

Каждый день паломники останавливались в разных монастырях, участвовали в богослужениях и общались с насельниками на темы духовной и церковной жизни.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".