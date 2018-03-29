Афонский монах рассказал пять притч для детей, которые помогут понять смысл христианской жизни
К афонским старцам за советом паломники съезжаются со всего мира, к монахам приводят для благословения и напутствия и детей. Старец Гавриил Карейский, который много лет подвизается в келье Святого Христодула близ столицы Святой Горы Кареи, дает наставления детям в виде притч, которые помогут разобраться в истинных ценностях христианской жизни.
К афонским старцам за советом паломники съезжаются со всего мира, к монахам приводят для благословения и напутствия и детей. Старец Гавриил Карейский, который много лет подвизается в келье Святого Христодула близ столицы Святой Горы Кареи, дает наставления детям в виде притч, которые помогут разобраться в истинных ценностях христианской жизни.
О том, что нельзя судить дела Бога
«Один человек сидел в лесу под развесистым дубом и судил дела Божьи. Он говорил, что Господь сотворил мир несовершенным, и в нем много ненужных вещей. «Вот, например, зачем нужны плоды этого дерева? Если бы Бог создал дуб, на котором растут кабачки, от него была бы польза – мы бы могли их кушать». В этот момент один желудь с дуба упал на голову этого человека. Тогда он поднял глаза к небу и говорит: «Господи, если бы ты создал это дерево таким, на котором росли бы кабачки, то его плод сейчас убил бы меня».
О сомнениях
«Один русский безбожный коммунист проводил собрание среди людей и доказывал им, что Бога нет, показывая разные предметы.
- Видите ли вы в моих руках карандаш?
- Видим, - отвечает народ.
- Этот карандаш существует?
- Конечно, существует, - отвечают люди.
- А эту книгу видите? Она существует?- снова вопрошает коммунист.
- Видим, значит, существует и книга, - говорит толпа.
- Ну, а Бога вы видите?
- Не видим, - растерянно сказали люди.
- А раз не видите, значит, как он может существовать? Значит, Бога нет! – Восторженно восклицает безбожник.
Тут из толпы выходит один человек, и, указывая на коммуниста, говорит:
- А, скажите, люди, видите ли вы шапку на этом человеке?
- Видим.
- Значит шапка на нем есть?
- Есть шапка.
- А мозги этого человека вы видите?
- Нет, мозгов не видим.
- Так вот, раз вы не видите, значит нет у этого человека, отрицающего существование Бога, ни мозгов, ни разума…».
О секрете долголетия
«Один монах спросил мирских людей, какая тайна есть у людей, чтобы жить много лет на земле?
- Наверное, мы не должны курить? - Сказал один человек.
- Нет, - ответил монах.
- Мы должны не пить алкогольные напитки?- Сказал второй.
- Нет, - опять говорит монах.
- Может, мы не должны гулять и развлекаться?
- Нет, - снова отвечает монах.
Тогда люди спрашивают:
- Так в чем же заключается секрет долголетия?
- Секрет прост, - говорит монах. – Чти отца своего и мать свою, и долгожителем ты будешь на этой земле. В этом и есть тайна долголетия».
Об уважении родителей
«Однажды к преподобному Серафиму пришла мать со своим ребенком. А эта мать была одержима страстью алкоголизма, поэтому ребенок хотел пожаловаться на нее святому. Но преподобный Серафим своей рукою закрыл уста этого ребенка, чтобы он ничего не говорил о своей матери. Потому что есть такой духовный закон: дети, которые говорят плохо о своих родителях, будут потом страдать от своих детей».
О руках матери
«Здесь в Греции, в Афинах, жил когда-то один государственный чиновник. Это был человек, который обладал наивысшим статусом, и жил он со своей матерью. И каждый день утром, когда он уходил на работу, он целовал руку своей матери. И, когда он приходил домой, первое, что он делал – целовал руку своей матери, которая встречала его. Однажды, когда он вернулся после работы, мать ему говорит: «Сын, я сейчас на кухне делаю котлеты, у меня руки грязные». На что этот человек ответил: «Руки матери никогда не бывают грязными. Если я пришел домой, я сначала должен поцеловать руки своей матери, а только потом менять одежду и идти кушать».
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".