Афонский монах рассказал пять притч для детей, которые помогут понять смысл христианской жизни

К афонским старцам за советом паломники съезжаются со всего мира, к монахам приводят для благословения и напутствия и детей. Старец Гавриил Карейский, который много лет подвизается в келье Святого Христодула близ столицы Святой Горы Кареи, дает наставления детям в виде притч, которые помогут разобраться в истинных ценностях христианской жизни.

О том, что нельзя судить дела Бога

«Один человек сидел в лесу под развесистым дубом и судил дела Божьи. Он говорил, что Господь сотворил мир несовершенным, и в нем много ненужных вещей. «Вот, например, зачем нужны плоды этого дерева? Если бы Бог создал дуб, на котором растут кабачки, от него была бы польза – мы бы могли их кушать». В этот момент один желудь с дуба упал на голову этого человека. Тогда он поднял глаза к небу и говорит: «Господи, если бы ты создал это дерево таким, на котором росли бы кабачки, то его плод сейчас убил бы меня».

О сомнениях

«Один русский безбожный коммунист проводил собрание среди людей и доказывал им, что Бога нет, показывая разные предметы.

- Видите ли вы в моих руках карандаш?

- Видим, - отвечает народ.

- Этот карандаш существует?

- Конечно, существует, - отвечают люди.

- А эту книгу видите? Она существует?- снова вопрошает коммунист.

- Видим, значит, существует и книга, - говорит толпа.

- Ну, а Бога вы видите?

- Не видим, - растерянно сказали люди.

- А раз не видите, значит, как он может существовать? Значит, Бога нет! – Восторженно восклицает безбожник.

Тут из толпы выходит один человек, и, указывая на коммуниста, говорит:

- А, скажите, люди, видите ли вы шапку на этом человеке?

- Видим.

- Значит шапка на нем есть?

- Есть шапка.

- А мозги этого человека вы видите?

- Нет, мозгов не видим.

- Так вот, раз вы не видите, значит нет у этого человека, отрицающего существование Бога, ни мозгов, ни разума…».

О секрете долголетия

«Один монах спросил мирских людей, какая тайна есть у людей, чтобы жить много лет на земле?

- Наверное, мы не должны курить? - Сказал один человек.

- Нет, - ответил монах.

- Мы должны не пить алкогольные напитки?- Сказал второй.

- Нет, - опять говорит монах.

- Может, мы не должны гулять и развлекаться?

- Нет, - снова отвечает монах.

Тогда люди спрашивают:

- Так в чем же заключается секрет долголетия?

- Секрет прост, - говорит монах. – Чти отца своего и мать свою, и долгожителем ты будешь на этой земле. В этом и есть тайна долголетия».

Об уважении родителей

«Однажды к преподобному Серафиму пришла мать со своим ребенком. А эта мать была одержима страстью алкоголизма, поэтому ребенок хотел пожаловаться на нее святому. Но преподобный Серафим своей рукою закрыл уста этого ребенка, чтобы он ничего не говорил о своей матери. Потому что есть такой духовный закон: дети, которые говорят плохо о своих родителях, будут потом страдать от своих детей».

О руках матери

«Здесь в Греции, в Афинах, жил когда-то один государственный чиновник. Это был человек, который обладал наивысшим статусом, и жил он со своей матерью. И каждый день утром, когда он уходил на работу, он целовал руку своей матери. И, когда он приходил домой, первое, что он делал – целовал руку своей матери, которая встречала его. Однажды, когда он вернулся после работы, мать ему говорит: «Сын, я сейчас на кухне делаю котлеты, у меня руки грязные». На что этот человек ответил: «Руки матери никогда не бывают грязными. Если я пришел домой, я сначала должен поцеловать руки своей матери, а только потом менять одежду и идти кушать».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".