"Если хочешь быть бедным – богатей": афонский старец о нелогичных законах людского Бытия

Христианская вера осуждает алчность и корыстолюбие и учит быть милосердным и довольствоваться малым. Афонский старец ГавриилКарейский, который много лет подвизается в келье Святого Христодула близ столицы Святой Горы Кареи, рассказал о принципах, по которым должен жить каждый верующий, чтобы стать истинно богатым, а также о том, почему улыбка сильнее меча.

Афонский старец учит, прежде всего, разделять богатство материальное и богатство духовное. Первое - недолговечно и тленно, второе – истинно и ведет в Царствие Небесное.

«Кто же богат, а кто беден? Богат не тот, кто имеет много, а тот, кому не нужно много. Беден не тот, у кого мало, а тот, кто желает многого. То, что мы сделали своими руками, заберут другие. Я потерял все, кроме того, что отдал. Ничто не принадлежит мне, кроме того, что принадлежит не только мне. Не имеет карманов саван, как не имеет карманов и ряса монаха. Богатство и бедность не находится в домах наших, они находится в сердцах наших».

Монах говорит о законе Бытия, который с точки зрения современно человека кажется нелогичным, однако именно так должен жить верующий христианин.

«Никогда не собирайте. Чтобы не иметь печали – раздавайте. Если хочешь быть бедным – богатей. Если хочешь быть богатым – тогда раздавай. Если хочешь быть попрошайкой, то собирай все в свой дом. Если хочешь умереть от голода, закрой свои глаза и уши, чтобы не слышать страдания людей. Логично рассуждает человек, когда говорит: «Не давай своего, иначе будешь голодным». Но наша вера говорит: дай, и Бог востократно тебя отблагодарит. Безрукий человек – это не тот, у кого нету рук. Руки безрукого намного лучше, чем руки жадного, который боится что-то отдать другим», - учит старец Гавриил.

Также святогорский монах призывает в любой ситуации сохранять спокойствие, а проблемы решать не оружием, а добром и улыбкой.

«Одна арабская мудрость гласит, что сладко глаголющий человек может усмирить даже львицу. Мы всегда сможем обрести больше улыбкой, чем мечем. Меч разрубает все, но он не соединяет. Улыбка – это один небольшой изгиб, который способен изменить множество кривых вещей. Когда ты улыбаешься несчастному человеку, ты помогаешь ему избавиться от несчастья и обрести Царствие Небесное», - говорит старец.

Сопереживая ближнему, принимая проблемы других людей, как свои, мы делаем шаги, приближающие нас к Господу, - учит отец Гавриил.

«Радость очам, которые плачут при виде боли другого человека, так как эти глаза узреют Царствие Небесное. Радость тем рукам, которые раздают и помогают бедным и нищим сегодня, так как эти руки превратятся в крылья и смогут взлететь. Радость устам, которые глаголят слова утешения, так как эти уста будут восхвалять вместе с ангелами самого Господа. Радость тому дому, который открывает свои двери для прохожих, так как эти двери открываются для Христа и Богородицы», - учит старец Гавриил.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".