Афонские монахи отныне смогут посещать Грецию только по специальному разрешению

Священный Синод Элладской Церкви разослал греческим епархиям документ «О священнодействиях на канонической территории Элладской Церкви». В предписании говорится об ограничениях полномочий архиереев.

Так владыки не смогут принять на территории своих епархий настоятелей и насельников афонских монастырей без предварительного письменного разрешения, полученного от Священного Синода Элладской Православной Церкви.

В документе указано, что это ответная мера, так как иерархам и священнослужителям для паломничества на Святую Гору нужно получать разрешение у Вселенского Патриархата. В подтверждение необходимости этих мер приводятся слова из Священного Писания: «насади виноград и ополотом огради его» (Мф. 21:33).

Владыка одной из греческих митрополий, находящихся в юрисдикции Константинопольского Патриарха считает этот документ нелогичным: «святогорцы находятся в подчинении Вселенского патриархата, почему мы должны просить разрешения у Священного Синода?».

Он также назвал этот документ «неприемлемым» и подчеркнул, что такие меры могут привести к обострению отношений между Константинопольским Патриархатом и Элладской Церковью.

Святогорцы часто посещают Грецию. Поэтому верующие негативно отнеслись к решению Священного Синода, так как опасаются, что это приведет к негативным последствиям.

По материалам agionoros.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".