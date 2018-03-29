Анфим Иверский – святой, который построил 20 храмов и основал монастырь

Православные христиане 17 сентября (по новому стилю) отмечали день памяти преподобного Анфима Курукли (Иверского).

Андрей, будущий святой Анфим, родился в середине XVII века в Грузии. Он, вместе с правителем Арчилом, отправился в Россию и создал грузинскую типографию.

Когда они возвращались назад – он попал в плен дегестанским разбойникам, которые потом продали его, в качестве раба, туркам. Святой много лет прожил в Константинополе, за это время он овладел греческим, арабским, турецким, церковнославянским и румынским языками.

Затем, по ходатайству Иерусалимского Патриарха, он был выкуплен из рабства. Обретя свободу, он занялся резьбой по дереву и вышиванием хоругвей.

В возрасте 40 лет он прибыл во Валахию к князю Константину Брынковьяну. Здесь он занялся книгоизданием, а спустя год был пострижен в монашество с именем Анфим, и стал священником. Он заведовал типографией на протяжении 4 лет, а после – учредил новую в Снаговском монастыре.

В 1705 году он стал епископом Рымникским, а в 1708 году – митрополитом Унгро-Валашским. Он построил свыше 20 храмов и обителей. В центре Бухареста он основал монастырь в честь Всех святых, который позже стали называть "Анфимовым". Обитель жила по уставу, который постановил Анфим, и получила независимость от Греческой Православной Церкви.

Святой отстаивал независимость Валашского народа от захватчиков. В 1714 году турки убили Константина Брынковяну, а через 2 года - Стефана Кантакузена, и поставили правителем своего слугу.

Тогда Анфим Иверский собрал Валахских бояр, желавших освободить свой народ. Но турецкий ставленник вскоре раскрыл их намерения и предложил Анфиму отказаться от сана. Он отказался и на Соборе епископов был предан анафеме, как «заговорщик и революционный подстрекатель восстания». Анфима изгнали на Синай, в Екатерининскую обитель. Однако, он не доехал туда – турки убили его, разрубив тело на куски и бросили в реку Дульчия.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".