Анфим Иверский – святой, который построил 20 храмов и основал монастырь
Православные христиане 17 сентября (по новому стилю) отмечали день памяти преподобного Анфима Курукли (Иверского).
Православные христиане 17 сентября (по новому стилю) отмечали день памяти преподобного Анфима Курукли (Иверского).
Андрей, будущий святой Анфим, родился в середине XVII века в Грузии. Он, вместе с правителем Арчилом, отправился в Россию и создал грузинскую типографию.
Когда они возвращались назад – он попал в плен дегестанским разбойникам, которые потом продали его, в качестве раба, туркам. Святой много лет прожил в Константинополе, за это время он овладел греческим, арабским, турецким, церковнославянским и румынским языками.
Затем, по ходатайству Иерусалимского Патриарха, он был выкуплен из рабства. Обретя свободу, он занялся резьбой по дереву и вышиванием хоругвей.
В возрасте 40 лет он прибыл во Валахию к князю Константину Брынковьяну. Здесь он занялся книгоизданием, а спустя год был пострижен в монашество с именем Анфим, и стал священником. Он заведовал типографией на протяжении 4 лет, а после – учредил новую в Снаговском монастыре.
В 1705 году он стал епископом Рымникским, а в 1708 году – митрополитом Унгро-Валашским. Он построил свыше 20 храмов и обителей. В центре Бухареста он основал монастырь в честь Всех святых, который позже стали называть "Анфимовым". Обитель жила по уставу, который постановил Анфим, и получила независимость от Греческой Православной Церкви.
Святой отстаивал независимость Валашского народа от захватчиков. В 1714 году турки убили Константина Брынковяну, а через 2 года - Стефана Кантакузена, и поставили правителем своего слугу.
Тогда Анфим Иверский собрал Валахских бояр, желавших освободить свой народ. Но турецкий ставленник вскоре раскрыл их намерения и предложил Анфиму отказаться от сана. Он отказался и на Соборе епископов был предан анафеме, как «заговорщик и революционный подстрекатель восстания». Анфима изгнали на Синай, в Екатерининскую обитель. Однако, он не доехал туда – турки убили его, разрубив тело на куски и бросили в реку Дульчия.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".