"Отцы Церкви всегда были экологами": афонский монах - о природе и любви к домашним животным

Вся живая природа в этом мире, так же, как и сам человек, является творением Божьим. Поэтому люди должны бережно относиться к своей планете, сохраняя все виды растений и животных, созданных Господом. Архимандрит Григорий, игумен монастыря Дохиар на Святой Горе Афон рассказал об отношении афонских старцев к живой природе и о том, как верующий христианин должен вести себя с домашними животными.

Афонский монах говорит о том, что любовь и бережное отношение к природе – это, прежде всего, проявление уважения к творениям Создателя.

«Человек должен любить даже землю, на которой он стоит, даже камень, на который он ступает своей ногой, - говорит отец Григорий. - В последнее время в мире становится все более популярным движение экологов, которые борются за сохранение природы. Отцы Церкви всегда были экологами, просто они этого не показывали».

Живя по Заповедям Священного Писания, каждый христианин должен проявлять заботу об этом мире. Афонских же монахов архимандрит называет первыми экологами, поскольку своим поведением они всегда были примером того, как человек должен относиться к природе.

«Когда-то я шел со старцем Амфилохием по очень узкой лесной тропе. И мы по дороге встретили муравейник. И старец Амфилохий, несмотря на то, что ему было достаточно тяжело идти, обошел кругом этот муравейник, так как не хотел наступить на него. Мы спросили старца, зачем он так сделал, ведь, когда он обходил через кусты, то чуть не упал. Отец Амфилохий ответил: «Муравьи так трудились, чтобы создать свой дом, чтобы построить его, собрать еду. Разве я могу разрушить все это в один момент?».

Вспоминая отцов Церкви, игумен Дохиара рассказывает о том, что старцы всегда делили свой кусок хлеба с домашними животными, которые обитают на Святой Горе – кошками и собаками.

«Старец Амфилохий всегда в три часа после обеда пил кофе и вкушал сухари. У него был диабет, поэтому он кушал по чуть–чуть, и то, что оставалось от этого сухарика, он отдавал для зверей, которые жили вместе с ним. Я его спрашивал: «Старец, как же так, ведь кошки съели весь твой сухарик?». И отец Амфилохий отвечал: «Ничего, я тоже свое вкусил».

Отец Григорий говорит о том, что домашние животные приносят нам радость, поэтому, как в миру, так и на Святой Горе, кошки и собаки живут вместе с людьми.

«Сегодня рядом со мною тоже есть животные. Они доверяют мне, и когда я вкушаю свой обед, тоже отдаю им свой хлебушек – так мы вместе обедаем. На своем пути мы встречаем много печалей и трудностей, звери же приносят нам маленькие радости – когда играют между собой, когда проявляют свое преданное отношение и свою любовь», - говорит афонский монах.

Однако при всей любви к домашним животным, человек не должен переходить грань и делать из кошки или собаки предмет обожания.

«Мы не должны забывать слова пророка Исаии о том, что только перед Господом мы должны преклонять свои колени, не создавая себе кумиров и идолов. Человек должен любить все творения Божии. Но мы не должны служить им. Это безбожно, когда мы служим творению, а не служим Творцу», - учит архимандрит Григорий.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".