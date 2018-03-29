Игумен афонского монастыря рассказал о том, почему монах становится "сороконожкой"

Святая Гора Афон считается одним из самых благодатных мест на земле, куда стремятся попасть для служения Господу православные со всего мира. Архимандрит Григорий, игумен афонского монастыря Дохиар рассказал об особенностях монашеского делания на Святой Горе и дал советы тем, кто собирается посвятить себя этому великому подвигу.

«Как игумен монастыря я уже много лет стараюсь преподавать послушникам духовные уроки. Знаете, на моем пути случается много печалей и трудностей, потому что приводить людей ко Христу – сложная работа. Это не так просто, как построить дом или работать на фабрике», - говорит игумен греческого монастыря, который является десятым в иерархии афонских монастырей.

Прежде всего, архимандрит поясняет, что монашество – нелегкий путь, пройти который сможет лишь тот, у кого Господь живет в самом сердце.

«Старец Дионисий говорил нам: «Есть два пути, установленных Богом и нашей святой Церковью – монашество и брак. Каким бы из этих путей не пошел человек, он должен всегда стремиться к миру. Оба пути требуют самопожертвования, любви и большого терпения. Вступление в монашество – таинство, и добрые намерения приходящего к нему видны из того, что после пострига он сразу спрашивает у своего старца: «А что я должен делать, чтобы стать хорошим монахом?»

В то же время игумен заверяет, что с верою в душе каждый человек, независимо от его церковного опыта, сможет достойно нести монашеский крест.

«Тот, кто приходит из мира, носит в себе весь мир. Поэтому требуется большой подвиг и со стороны монастыря, и со стороны самого человека, чтобы он отбросил этот мир от себя. Но я всегда говорю: «Раз ты захотел стать монахом, ты будешь монахом». Только будь им и в своей одежде, и в своих словах, и в поведении, и в своей еде и сне, и, прежде всего - в служении Богу. Потому что монах – это, прежде всего, псаломщик Бога: каждый день монах играет на лире и видит печаль Господа, который смотрит на мир», - рассказывает афонский старец.

Игумен монастыря Дохиар учит строгости в монашеской жизни, в которой считает неприемлемыми роскошь и новейшие блага цивилизации.

«Я очень почитаю и люблю египетское монашество с его строгостью, его считаю вершиной всего монашества. В своем монастыре я не хочу видеть монаха с часами на руке, с телефоном, интернетом или компьютером, не хочу его видеть в красивом подряснике или дорогой рясе. Я хочу, чтобы он жил так же просто, как монахи жили в древности».

Помочь же человеку научиться монашеской строгости должен сам уклад афонского монастыря.

«В монастырях решетки на окнах были и у старых отцов в древности. Вначале, когда сажают дерево, то, чтобы оно было прямым, рядом втыкают палку, чтобы это дерево не уклонялось ни в какую сторону, а росло прямым. Так же решетки в монастырях хранят человека, чтобы не уклонялся он ни влево, ни вправо. Чтобы он научился терпеть, пока не прорастет вверх прямым, а не горбатым».

Отец Григорий говорит, что как только человек становится монахом, он одновременно становится и "сороконожкой", поскольку начинает переходить с места на место, ведь найти спокойно место для уединения - задача не из легких. При этом аскетический монашеский труд приятнее всего созерцать Господу.

«Когда Господь смотрит на Святую Гору Афон, он радуется, а, когда смотрит на мир, что он там видит? Кровь, войны, людей, которые крадут, несправедливость, и, прежде всего, идолослужение. Потому монах должен постоянно петь Богу, чтобы притянуть к земле щедрость самого Бога. Поэтому в большом монашеском подвиге есть очень много печалей».

Также афонский старец призывает православных мужчин свершать паломничества на Афон, чтобы набираться благодати на Святой Горе.

«Вы здесь увидите монахов, которые подвизаются, творят поклоны, трудятся день и ночь – это не может не умягчить сердце даже самого жестокого человека. Таков климат Афона: тут всегда идет дождь, умягчающий даже каменные сердца. Из сердца тут делается тесто, а из того теста испечется хлеб, которым и сам человек будет питаться с удовольствием, и, вернувшись на родину, будет кормить всех голодных», - говорит архимандрит Григорий.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".