Источники Святой Горы Афон: Архангелов источник

В монастыре Дохиар, на Святой Горе есть источник с целебной водой. Он известен как Архангелов источник, или "Агиасмы".

Об его истории рассказывает монастырское предание, которое подробно записал иеромонах Сергий Веснин.

В 1229 году во время засухи насельники монастыря в 3 километрах от обители обнаружили источник. Святогорцы соорудили желоб, в который собиралась вода. По дороге в монастырь она нагревалась и, иногда, портилась, так что монахи начали часто болеть.

Афониты решили заняться устроением подземных водопроводов, которые планировали соорудить из черепицы. Такие работы требовали больших финансовых затрат.

Однако, потребность в устроении водопровода остро ощущалась. Поэтому, на общем монастырском совете, святогорцы решили приступить к работам. Ответственным и главным исполнителем которых стал инок Феодул.

Все уже было подготовлено для начала работ и наутро планировалось их начать. Однако, ночью во сне Феодулу явились архангелы Гавриил и Михаил.

Они сказали монаху: «Для чего ты хочешь и себя утруждать напрасно, и разорять монастырь? Вы ищете воды вдали, а между тем она у вас под руками, в стенах самого монастыря». Святогорец смутился и, набравшись смелости, попросил их показать место, где именно сокрыт источник.

Архангелы согласились показать ему, и повели его с собой к юго-западному углу монастырского собора. Они ударили киркой землю, и оттуда забил источник чистой воды.

Утром Феодул рассказал об этом настоятелю монастыря. Святогорцы начали копать на том месте, куда, как сообщил Феодул, ударили архангелы. Тогда насельники, действительно, откопали источник.

Архангелов источник известен и сегодня. Он является свидетельством присутствия и небесного покровительства архангелов обители Дохиар.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".