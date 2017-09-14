Православные христиане празднуют индикт - начало нового церковного года

Православные христиане 14 сентября (по новому стилю) отмечают новолетие, индикт - начало нового церковного года.

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», история праздника берет начало в VI в., когда в Церкви было введено календарное исчисление по индиктам, 15-летним периодам наложения дани.

Слово «индикция» (лат. indictio – «провозглашение») означает сбор налогов для поставки продуктовых запасов правительству. Официальное византийское исчисление начиналось с 1 сентября 312 года. В 325 году первый Вселенский Собор утвердил эту дату.

На Руси этот праздник начали отмечать в 1492 году. Петр I в 1700 году перенес гражданский праздник на 1 января, а в церковном календаре сохранилась прежняя дата - 1 сентября (14 сентября по новому стилю).

В день новолетия в Православной Церкви вспоминают, как Господь Иисус Христос прочел в синагоге Назарета ветхозаветное пророчество Исаии (Ис 61. 1–2) "о наступлении лета благоприятного" (Лк 4, 16–22). У иудеев эти слова воспринимались как "юбилейный" год, когда рабам даровалась свобода, и за выкуп можно было вернуть землю тем, кто ранее обнищал.

Во всех православных храмах состоятся молебны о начале нового индикта. В этот день поется тропарь: "Всея твари Содетелю, времена и лета во Своей власти положивый, благослови венец лета благости Твоея, Господи, сохраняя в мире град Твой, молитвами Богородицы, и спаси ны".

Православные христиане благодарят Бога за еще один дарованный Им год и просят сил, чтобы прожить его с пользой для спасения души.

Праздник церковного новолетия соединяется с праздничным богослужением в честь преподобного Симеона Столпника, память которого выпадает на эту же дату.

Первый большой праздник нового церковного года - 21 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".