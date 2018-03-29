Афонский старец - о том, как крестное знамение оберегает от беды и почему монахи на ночь крестят подушку

Будучи православными христианами некоторые люди стесняются в миру наносить на себя крестное знамение. Игумен афонского монастыря Дохиар архимандрит Григорий (Зумис) рассказал о том, где и как должен креститься истинный христианин и почему верующий человек не может жить без постоянной молитвы.

«Крестное знамение – это исповедание веры, - говорит афонский старец. - Поэтому христиане постоянно должны креститься. Идешь утром на работу – крестись, собираешься принять пищу – крестись, перед сном – читай молитвы и крестись. Святые отцы говорят: «Постоянно креститесь. Все аварии, катастрофы происходят, когда наш ангел нас оставляет».

Архимандрит Григорий учит верующих не стесняться крестного знамения, напоминая о том, что долг христианина - свершать молитву и креститься каждый раз перед приемом пищи, где бы человек не находился.

«Люди говорят: «Сегодня воскресенье, но я не пойду на службу, так как был в прошлое воскресенье». Люди говорят: «Кто-то бедный стучится в мою дверь, просит помощи – ничего, пусть у другого попросит». Люди говорят: «Я пришел в ресторан, здесь столько народу - не стану креститься». Изменяй свою жизнь, скажи: «Я встану, перекрещусь, а потом стану есть», - говорит игумен Дохиара.

Особое же внимание православные должны уделять вечерней молитве перед сном.

«Монахи Афона семь раз крестят подушку перед тем, как лечь на нее. Многие люди легли спать и не проснулись больше. Христиане, любящие Христа, всегда кладут на ночь под подушку крест, простой деревянный крест, не золотой, не серебряный, и небольшое Евангелие. Именно на эту подушку склоняют они на ночь голову», - говорит афонский монах.

Старец Григорий поясняет, что молитва должна быть неотъемлемой частью жизни не только монахов, всецело посвятивших себя Господу, но и всех верующих, живущих мирской жизнью.

«Естество человеческое очень падко. Это неразумно считать, что святые никогда не ошибались. А для христиан это момент, который приводит их в отчаяние. Потому что, если они будут смотреть только с высоты, с которой делаются добрые дела, а сами этого добра делать не могут, они просто отчаиваются. Но и безногий будет ходить, если этого хочет Господь. Поэтому говорите: «Только с Божьей помощью я есть то, что я есть. Только с Божьей помощью я делаю то, что я делаю». И постоянно повторяйте: «Слава тебе Боже, Слава Тебе», - рассказал старец.

Ежедневная же молитва – это не только долг каждого христианина прославлять Господа, но и великая сила против всех соблазнов лукавого, которые встречаются в нашей жизни.

«О молитве Иисусовой отец Дионисий говорил, что она самая короткая, но и самая великая. Самая легкая, но и самая трудная из молитв. Когда ты говоришь ее постоянно, то она становится такой же легкой, как твое дыхание. А, если в ее конце добавить «Помилуй мя грешного», то она становится еще более сильным оружием против сатаны. У дьявола самое мощное оружие – эгоизм, а у христианина – «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного», - учит афонский старец Григорий.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".