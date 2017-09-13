В монастыре Ватопед отметили праздник Положения Пояса Богородицы во Влахерне

В монастыре Ватопед на Афоне 13 сентября с особой торжественностью, по афонскому уставу, отметили праздник Положения Святого Пояса Богородицы во Влахерне.

Как сообщает БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", праздничную литургию в главном храме обители, кафоликоне, возглавил митрополит Севастийский Димитрий, ему сослужили игумен Иверского монастыря архимандрит Нафанаил и игумент Ватопедсткого монатыря архимантдрит Ефрем, а также клирики Афонской Горы. На богослужении также присутсвовали представители полиции, береговой охраны и пожарной службы Афона, а также множество паломников.

После Божественной Литургии монашествующим и паломникам была предложена праздничная трапеза, на которой высокопреосвященнейший Митрополит Димитрий обратился к присутствующим со словом о значении этого праздничного события.

Источник: Λαμπρός εορτασμός της Αγίας Ζώνης στην Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου (ΦΩΤΟ).

Перевод с греческого БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" для УНИАН-Религии.